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В Казахстане оппозиция выдвинула кандидата на президентских выборах - РИА Новости, 01.10.2022
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В Казахстане оппозиция выдвинула кандидата на президентских выборах
В Казахстане оппозиция выдвинула кандидата на президентских выборах - РИА Новости, 01.10.2022
В Казахстане оппозиция выдвинула кандидата на президентских выборах
Оппозиционная казахстанская Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) выдвинула главу столичного филиала партии Нурлана Ауесбаева кандидатом в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:20
2022-10-01T09:20
в мире
казахстан
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АСТАНА, 1 окт – РИА Новости. Оппозиционная казахстанская Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) выдвинула главу столичного филиала партии Нурлана Ауесбаева кандидатом в президенты, соответствующее решение принято в субботу на XIX внеочередном съезде, следует из трансляции, которая велась в социальных сетях.В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы."Съезд решил избрать кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича", - сообщил председатель партии Асхат Рахимжанов.Ауесбаев был избран председателем столичного филиала ОСДП в 2021 году.Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе партиям.Для избрания президентом кандидат должен быть гражданином Казахстана по рождению, проживать на территории республики последние 15 лет, иметь высшее образование, возраст не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, опытом работы не менее пяти лет на госслужбе или на выборных государственных должностях, а также свободно владеть казахским языком.ОСДП в 2019 году бойкотировала президентские выборы.
https://ria.ru/20220922/kazakhstan-1818588309.html
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
09:20 01.10.2022
 
В Казахстане оппозиция выдвинула кандидата на президентских выборах

Оппозиционная партия Казахстана выдвинула кандидата на предстоящие президентские выборы

© Sputnik / Перейти в медиабанкКазахстан
Казахстан
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Казахстан. Архивное фото
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АСТАНА, 1 окт – РИА Новости. Оппозиционная казахстанская Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) выдвинула главу столичного филиала партии Нурлана Ауесбаева кандидатом в президенты, соответствующее решение принято в субботу на XIX внеочередном съезде, следует из трансляции, которая велась в социальных сетях.
В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы.
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"Съезд решил избрать кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича", - сообщил председатель партии Асхат Рахимжанов.
Ауесбаев был избран председателем столичного филиала ОСДП в 2021 году.
Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе партиям.
Для избрания президентом кандидат должен быть гражданином Казахстана по рождению, проживать на территории республики последние 15 лет, иметь высшее образование, возраст не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, опытом работы не менее пяти лет на госслужбе или на выборных государственных должностях, а также свободно владеть казахским языком.
ОСДП в 2019 году бойкотировала президентские выборы.
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