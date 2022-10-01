https://ria.ru/20221001/jazz-1820339314.html
В Большом театре пойдет концерт в честь столетия российского джаза
В Большом театре пойдет концерт в честь столетия российского джаза - РИА Новости, 01.10.2022
В Большом театре пойдет концерт в честь столетия российского джаза
Первого октября 1922 года прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха в ГИТИСе. С этой даты ведется история российского джаза. Сегодня ему... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:00
2022-10-01T08:00
2022-10-01T08:00
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Первого октября 1922 года прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха в ГИТИСе. С этой даты ведется история российского джаза. Сегодня ему исполняется сто лет.Фонд Игоря Бутмана при поддержке Фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации совместно с партнерами проводит масштабное празднование юбилея. Сегодня проведут два концерта. Первый — на Исторической сцене Большого театра. В нем примут участие звезды российского джаза. Второй — на сцене ГИТИСа. Это будет реконструкция первого выступления оркестра Парнаха. Музыканты Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова сыграют на старинных инструментах по оригинальным партитурам.В октябре и ноябре в 18 регионах состоится серия гала-концертов "От Калининграда до Сахалина". Выступления пройдут Санкт-Петербурге, Самаре, Петрозаводске, Ярославле, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Новокузнецке, Перми, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Краснодаре, Красноярске, Калининграде, Хабаровске и Южно-Сахалинске. На экраны выйдет первый полнометражный документальный фильм об истории джазового искусства в стране — "Джаз 100". О ней расскажут музыканты, педагоги, государственные деятели и поклонники стиля. В фильме покажут исторические фото, архивные записи 1920-30-х годов, кинохроники фестивалей 1960-70-х годов. Также в ленте прозвучат уникальные аудиоматериалы. В ходе празднования юбилея также запланирован выпуск первого нотного издания с российскими джазовыми композициями. Сборник представлен в печатном и электронном форматах и переложен по системе Брайля.Также выйдет книга "Джаз 100". В справочно-историческом источнике говорится о джазе в нашей стране.Все мероприятия празднования Столетия российского джаза представлены на портале jazz100.ru.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, музыка, джаз, большой театр, игорь бутман, гитис, санкт-петербург, самара, калининград, петрозаводск, ярославль, екатеринбург, челябинск, новосибирск, новокузнецк, пермь, москва, казань, нижний новгород, сочи, краснодар, красноярск, хабаровск, южно-сахалинск
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Музыка, джаз, Большой театр, Игорь Бутман, ГИТИС, Санкт-Петербург, Самара, Калининград, Петрозаводск, Ярославль, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Новокузнецк, Пермь, Москва, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Краснодар, Красноярск, Хабаровск, Южно-Сахалинск
В Большом театре пойдет концерт в честь столетия российского джаза
Столетие российского джаза отметят концертами в 18 регионах
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Первого октября 1922 года прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха в ГИТИСе. С этой даты ведется история российского джаза. Сегодня ему исполняется сто лет.
Фонд Игоря Бутмана при поддержке Фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации совместно с партнерами проводит масштабное празднование юбилея.
"У нас есть уникальная возможность показать все, что наработали после того, как не стало Советского Союза, – рассказал РИА Новости Игорь Бутман. – Эта музыка была сначала принята, потом отвержена, потом снова вернулась – она служила различным политическим конъюнктурам и была разменной монетой. Пройдя тяжелые годы, мы сделали все так, что джаз звучит и завоевал большой авторитет, о чем говорят 250 тысяч человек, посетивших Московский джазовый фестиваль в этом году".
Сегодня проведут два концерта. Первый — на Исторической сцене Большого театра. В нем примут участие звезды российского джаза. Второй — на сцене ГИТИСа. Это будет реконструкция первого выступления оркестра Парнаха. Музыканты Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова сыграют на старинных инструментах по оригинальным партитурам.
В октябре и ноябре в 18 регионах состоится серия гала-концертов "От Калининграда до Сахалина". Выступления пройдут Санкт-Петербурге, Самаре, Петрозаводске, Ярославле, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Новокузнецке, Перми, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Краснодаре, Красноярске, Калининграде, Хабаровске и Южно-Сахалинске.
На экраны выйдет первый полнометражный документальный фильм об истории джазового искусства в стране — "Джаз 100". О ней расскажут музыканты, педагоги, государственные деятели и поклонники стиля. В фильме покажут исторические фото, архивные записи 1920-30-х годов, кинохроники фестивалей 1960-70-х годов. Также в ленте прозвучат уникальные аудиоматериалы.
В ходе празднования юбилея также запланирован выпуск первого нотного издания с российскими джазовыми композициями. Сборник представлен в печатном и электронном форматах и переложен по системе Брайля.
"В него войдут "джазовые стандарты", написанные как легендами советского и российского джаза Николаем Левиновским, Георгием Гараняном, Александром Цфасманом, Давидом Голощекиным и другими, так и современными молодыми композиторами – Евгением Побожим, Сергеем Долженковым, Иннокентием Ивановым, Азатом Баязитовым и другими", — уточняет пресс-служба.
Также выйдет книга "Джаз 100". В справочно-историческом источнике говорится о джазе в нашей стране.
Все мероприятия празднования Столетия российского джаза представлены на портале jazz100.ru.