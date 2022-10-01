https://ria.ru/20221001/jazz-1820339314.html

В Большом театре пойдет концерт в честь столетия российского джаза

В Большом театре пойдет концерт в честь столетия российского джаза - РИА Новости, 01.10.2022

В Большом театре пойдет концерт в честь столетия российского джаза

Первого октября 1922 года прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха в ГИТИСе. С этой даты ведется история российского джаза. Сегодня ему... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:00

2022-10-01T08:00

2022-10-01T08:00

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Первого октября 1922 года прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха в ГИТИСе. С этой даты ведется история российского джаза. Сегодня ему исполняется сто лет.Фонд Игоря Бутмана при поддержке Фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации совместно с партнерами проводит масштабное празднование юбилея. Сегодня проведут два концерта. Первый — на Исторической сцене Большого театра. В нем примут участие звезды российского джаза. Второй — на сцене ГИТИСа. Это будет реконструкция первого выступления оркестра Парнаха. Музыканты Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова сыграют на старинных инструментах по оригинальным партитурам.В октябре и ноябре в 18 регионах состоится серия гала-концертов "От Калининграда до Сахалина". Выступления пройдут Санкт-Петербурге, Самаре, Петрозаводске, Ярославле, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Новокузнецке, Перми, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Краснодаре, Красноярске, Калининграде, Хабаровске и Южно-Сахалинске. На экраны выйдет первый полнометражный документальный фильм об истории джазового искусства в стране — "Джаз 100". О ней расскажут музыканты, педагоги, государственные деятели и поклонники стиля. В фильме покажут исторические фото, архивные записи 1920-30-х годов, кинохроники фестивалей 1960-70-х годов. Также в ленте прозвучат уникальные аудиоматериалы. В ходе празднования юбилея также запланирован выпуск первого нотного издания с российскими джазовыми композициями. Сборник представлен в печатном и электронном форматах и переложен по системе Брайля.Также выйдет книга "Джаз 100". В справочно-историческом источнике говорится о джазе в нашей стране.Все мероприятия празднования Столетия российского джаза представлены на портале jazz100.ru.

https://ria.ru/20220919/muzyka-1817974241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, музыка, джаз, большой театр, игорь бутман, гитис, санкт-петербург, самара, калининград, петрозаводск, ярославль, екатеринбург, челябинск, новосибирск, новокузнецк, пермь, москва, казань, нижний новгород, сочи, краснодар, красноярск, хабаровск, южно-сахалинск