Правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний
Правительство утвердило новые правила и критерии аккредитации IT-компаний
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации.
В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.
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"Утвердить согласованное с правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", - говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря утвердить административный регламент предоставления аккредитации.
По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий по итогам года, предшествующего подаче заявления, должна составлять не менее 30% от общей выручки компании, а средняя зарплата сотрудников организации за последние три месяца должна быть не ниже средней по стране или субъекту регистрации.
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Аккредитацию также смогут получить компании, созданные менее чем за год до подачи заявления. Их доход должен превышать 1 миллион рублей, а доля выручки от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30%.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что госаккредитацию компании нужно будет подтверждать каждый год.
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