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Правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 01.10.2022
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Правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний
Правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 01.10.2022
Правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний
Правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:35
2022-10-01T20:35
максим паршин
максут шадаев
россия
москва
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
правительство рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации.В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ."Утвердить согласованное с правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", - говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря утвердить административный регламент предоставления аккредитации.По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий по итогам года, предшествующего подаче заявления, должна составлять не менее 30% от общей выручки компании, а средняя зарплата сотрудников организации за последние три месяца должна быть не ниже средней по стране или субъекту регистрации.Аккредитацию также смогут получить компании, созданные менее чем за год до подачи заявления. Их доход должен превышать 1 миллион рублей, а доля выручки от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30%.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что госаккредитацию компании нужно будет подтверждать каждый год.
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максим паршин, максут шадаев, россия, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф
Максим Паршин, Максут Шадаев, Россия, Москва, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Правительство РФ
20:35 01.10.2022
 
Правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний

Правительство утвердило новые правила и критерии аккредитации IT-компаний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации.
В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.
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"Утвердить согласованное с правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", - говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря утвердить административный регламент предоставления аккредитации.
По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий по итогам года, предшествующего подаче заявления, должна составлять не менее 30% от общей выручки компании, а средняя зарплата сотрудников организации за последние три месяца должна быть не ниже средней по стране или субъекту регистрации.
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Аккредитацию также смогут получить компании, созданные менее чем за год до подачи заявления. Их доход должен превышать 1 миллион рублей, а доля выручки от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30%.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что госаккредитацию компании нужно будет подтверждать каждый год.
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