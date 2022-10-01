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Байден: ураган "Иан" может стать самым разрушительным в истории США
Байден: ураган "Иан" может стать самым разрушительным в истории США - РИА Новости, 01.10.2022
Байден: ураган "Иан" может стать самым разрушительным в истории США
Власти США начинают оценивать ущерб, причиненный обрушившимся на штат Флорида ураганом "Иан", полагая, что он может стать одним из самых разрушительных в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T21:09
2022-10-01T21:09
2022-10-01T21:11
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Власти США начинают оценивать ущерб, причиненный обрушившимся на штат Флорида ураганом "Иан", полагая, что он может стать одним из самых разрушительных в истории страны, заявил в субботу американский президент Джо Байден."Мы начинаем оценивать масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, могут стать одними из самых страшных в истории страны. Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури. Мы с вами. И мы останемся с вами столько, сколько потребуется", - написал глава государства в своем президентском аккаунте в Twitter.Согласно последним данным, жертвами урагана "Иан" во Флориде стали не менее 42 человек, порядка 1,3 миллиона потребителей в штате остаются без электричества. Разгул стихии спровоцировал в штате масштабные разрушения, парализовал работу телекоммуникационных сетей и аэропортов.Губернатор штата Рон Десантис ранее назвал ущерб своему региону от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, рон десантис, джо байден, флорида, сша, twitter
В мире, Рон Десантис, Джо Байден, Флорида, США, Twitter
21:09 01.10.2022 (обновлено: 21:11 01.10.2022)
Байден: ураган "Иан" может стать самым разрушительным в истории США
Байден считает, что ураган "Иан" может стать одним из самых разрушительных в истории США