https://ria.ru/20221001/ian-1820909217.html

Байден: ураган "Иан" может стать самым разрушительным в истории США

Байден: ураган "Иан" может стать самым разрушительным в истории США - РИА Новости, 01.10.2022

Байден: ураган "Иан" может стать самым разрушительным в истории США

Власти США начинают оценивать ущерб, причиненный обрушившимся на штат Флорида ураганом "Иан", полагая, что он может стать одним из самых разрушительных в... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T21:09

2022-10-01T21:09

2022-10-01T21:11

в мире

рон десантис

джо байден

флорида

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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Власти США начинают оценивать ущерб, причиненный обрушившимся на штат Флорида ураганом "Иан", полагая, что он может стать одним из самых разрушительных в истории страны, заявил в субботу американский президент Джо Байден."Мы начинаем оценивать масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, могут стать одними из самых страшных в истории страны. Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури. Мы с вами. И мы останемся с вами столько, сколько потребуется", - написал глава государства в своем президентском аккаунте в Twitter.Согласно последним данным, жертвами урагана "Иан" во Флориде стали не менее 42 человек, порядка 1,3 миллиона потребителей в штате остаются без электричества. Разгул стихии спровоцировал в штате масштабные разрушения, парализовал работу телекоммуникационных сетей и аэропортов.Губернатор штата Рон Десантис ранее назвал ущерб своему региону от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.

https://ria.ru/20221001/akter-1820784601.html

флорида

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рон десантис, джо байден, флорида, сша, twitter