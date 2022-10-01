21:55 01.10.2022 (обновлено: 22:02 01.10.2022)
Welt: глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Welt: глава Минобороны Германии Ламбрехт приехала с необъявленным визитом в Одессу
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт нанесла необъявленный визит в Одессу, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения Киеву, пишет Die Welt.
"Министр обороны Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM", — говорится в сообщении.
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Комплекс должен прибыть уже в ближайшие несколько дней, добавили журналисты.
На прошлой неделе стало известно, что Берлин предоставит Украине две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo, а также четыре самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.