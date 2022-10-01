https://ria.ru/20221001/germaniya-1820913273.html

Welt: глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Одессу

Welt: глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Одессу - РИА Новости, 01.10.2022

Welt: глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Одессу

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт нанесла необъявленный визит в Одессу, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения Киеву, пишет Die Welt. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T21:55

2022-10-01T21:55

2022-10-01T22:02

в мире

кристина ламбрехт

украина

германия

нато

минобороны германии

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт нанесла необъявленный визит в Одессу, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения Киеву, пишет Die Welt."Министр обороны Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM", — говорится в сообщении.Комплекс должен прибыть уже в ближайшие несколько дней, добавили журналисты.На прошлой неделе стало известно, что Берлин предоставит Украине две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo, а также четыре самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220927/evropa-1819623168.html

https://ria.ru/20220928/sholts-1820112267.html

украина

германия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, кристина ламбрехт, украина, германия, нато, минобороны германии