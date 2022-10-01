14:24 01.10.2022 (обновлено: 15:48 01.10.2022)
Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа в субботу
Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа через Австрию в субботу
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
РИМ, 1 окт — РИА Новости. "Газпром" предупредил нефтегазовую группу Eni, что не сможет обеспечить сегодняшние поставки газа из-за отсутствия возможности для его транспортировки через Австрию, сообщается в релизе итальянской компании.
"Сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне", — говорится в заявлении.
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При этом в Eni пообещали предоставить обновленную информацию в случае возобновления поставок голубого топлива.
С февраля доля российского газа в итальянском импорте снизилась с 40 до деяти процентов, при этом местные власти заверяли, что они справятся с дефицитом грядущей зимой за счет альтернативных источников топлива.
В начале сентября Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti сообщила, что запасов газа в Италии не хватит для обеспечения всех граждан, а накопленные ресурсы покроют зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего "наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса".
Кроме того, в стране приняли план экономии энергии, согласно которому потребление газа должно сократиться на 5,3 миллиона кубометров, отопительный сезон будет на 15 дней короче, а температуру при отоплении зданий снизят на один градус.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказа от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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