https://ria.ru/20221001/gaz-1820842395.html

Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа в субботу

Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа в субботу - РИА Новости, 01.10.2022

Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа в субботу

"Газпром" предупредил нефтегазовую группу Eni, что не сможет обеспечить сегодняшние поставки газа из-за отсутствия возможности для его транспортировки через... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:24

2022-10-01T14:24

2022-10-01T15:48

газпром

eni

группа газ

экономика

цены на нефть

австрия

италия

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РИМ, 1 окт — РИА Новости. "Газпром" предупредил нефтегазовую группу Eni, что не сможет обеспечить сегодняшние поставки газа из-за отсутствия возможности для его транспортировки через Австрию, сообщается в релизе итальянской компании."Сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне", — говорится в заявлении. При этом в Eni пообещали предоставить обновленную информацию в случае возобновления поставок голубого топлива. С февраля доля российского газа в итальянском импорте снизилась с 40 до деяти процентов, при этом местные власти заверяли, что они справятся с дефицитом грядущей зимой за счет альтернативных источников топлива. В начале сентября Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti сообщила, что запасов газа в Италии не хватит для обеспечения всех граждан, а накопленные ресурсы покроют зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего "наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса".Кроме того, в стране приняли план экономии энергии, согласно которому потребление газа должно сократиться на 5,3 миллиона кубометров, отопительный сезон будет на 15 дней короче, а температуру при отоплении зданий снизят на один градус.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказа от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

https://ria.ru/20220922/evropa-1818598287.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

газпром, eni , группа газ, экономика, цены на нефть, австрия, италия, украина