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Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа в субботу - РИА Новости, 01.10.2022
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Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа в субботу
Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа в субботу - РИА Новости, 01.10.2022
Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа в субботу
"Газпром" предупредил нефтегазовую группу Eni, что не сможет обеспечить сегодняшние поставки газа из-за отсутствия возможности для его транспортировки через... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:24
2022-10-01T15:48
газпром
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группа газ
экономика
цены на нефть
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РИМ, 1 окт — РИА Новости. "Газпром" предупредил нефтегазовую группу Eni, что не сможет обеспечить сегодняшние поставки газа из-за отсутствия возможности для его транспортировки через Австрию, сообщается в релизе итальянской компании."Сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне", — говорится в заявлении. При этом в Eni пообещали предоставить обновленную информацию в случае возобновления поставок голубого топлива. С февраля доля российского газа в итальянском импорте снизилась с 40 до деяти процентов, при этом местные власти заверяли, что они справятся с дефицитом грядущей зимой за счет альтернативных источников топлива. В начале сентября Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti сообщила, что запасов газа в Италии не хватит для обеспечения всех граждан, а накопленные ресурсы покроют зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего "наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса".Кроме того, в стране приняли план экономии энергии, согласно которому потребление газа должно сократиться на 5,3 миллиона кубометров, отопительный сезон будет на 15 дней короче, а температуру при отоплении зданий снизят на один градус.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказа от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html
https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html
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газпром, eni , группа газ, экономика, цены на нефть, австрия, италия, украина
Газпром, Eni , Группа ГАЗ, Экономика, Цены на нефть, Австрия, Италия, Украина
14:24 01.10.2022 (обновлено: 15:48 01.10.2022)
 
Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа в субботу

Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставки газа через Австрию в субботу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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РИМ, 1 окт — РИА Новости. "Газпром" предупредил нефтегазовую группу Eni, что не сможет обеспечить сегодняшние поставки газа из-за отсутствия возможности для его транспортировки через Австрию, сообщается в релизе итальянской компании.
"Сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне", — говорится в заявлении.
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При этом в Eni пообещали предоставить обновленную информацию в случае возобновления поставок голубого топлива.
С февраля доля российского газа в итальянском импорте снизилась с 40 до деяти процентов, при этом местные власти заверяли, что они справятся с дефицитом грядущей зимой за счет альтернативных источников топлива.
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В начале сентября Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti сообщила, что запасов газа в Италии не хватит для обеспечения всех граждан, а накопленные ресурсы покроют зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего "наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса".
Кроме того, в стране приняли план экономии энергии, согласно которому потребление газа должно сократиться на 5,3 миллиона кубометров, отопительный сезон будет на 15 дней короче, а температуру при отоплении зданий снизят на один градус.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказа от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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ГазпромEniГруппа ГАЗЭкономикаЦены на нефтьАвстрияИталияУкраина
 
 
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