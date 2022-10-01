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Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге - РИА Новости, 01.10.2022
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Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге
Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге - РИА Новости, 01.10.2022
Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в Праге в начале октября возможна. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:40
2022-10-01T15:40
в мире
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армения
турция
никол пашинян
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в Праге в начале октября возможна.Ранее Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября.Эрдоган также призвал Армению "хорошо воспользоваться" возможностью примирения.
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в мире, прага, армения, турция, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган
В мире, Прага, Армения, Турция, Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган
15:40 01.10.2022
 
Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге

Президент Турции Эрдоган назвал встречу с премьером Армении Пашиняном в Праге возможной

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в Праге в начале октября возможна.
Ранее Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября.
"Возможно, мы встретимся с Пашиняном в Праге", - заявил турецкий лидер, выступая в парламенте.
Эрдоган также призвал Армению "хорошо воспользоваться" возможностью примирения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией
 
В миреПрагаАрменияТурцияНикол ПашинянРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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