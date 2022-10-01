https://ria.ru/20221001/erdogan-1820853018.html
Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге
Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге - РИА Новости, 01.10.2022
Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в Праге в начале октября возможна. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:40
2022-10-01T15:40
2022-10-01T15:40
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в Праге в начале октября возможна.Ранее Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября.Эрдоган также призвал Армению "хорошо воспользоваться" возможностью примирения.
https://ria.ru/20210829/erdogan-1747731686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прага, армения, турция, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган
В мире, Прага, Армения, Турция, Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге
Президент Турции Эрдоган назвал встречу с премьером Армении Пашиняном в Праге возможной