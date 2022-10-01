https://ria.ru/20221001/erdogan-1820853018.html

Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге

Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге - РИА Новости, 01.10.2022

Эрдоган не исключил встречу с Пашиняном в Праге

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в Праге в начале октября возможна. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:40

2022-10-01T15:40

2022-10-01T15:40

в мире

прага

армения

турция

никол пашинян

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в Праге в начале октября возможна.Ранее Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября.Эрдоган также призвал Армению "хорошо воспользоваться" возможностью примирения.

https://ria.ru/20210829/erdogan-1747731686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, прага, армения, турция, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган