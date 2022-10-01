https://ria.ru/20221001/demarsh-1820787885.html

Посол России рассказал о бегстве участников демарша на конференции ЮНЕСКО

Посол России рассказал о бегстве участников демарша на конференции ЮНЕСКО - РИА Новости, 01.10.2022

Посол России рассказал о бегстве участников демарша на конференции ЮНЕСКО

Порядка 50 недружественных России стран устроили демарш на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико, упрекая организаторов за приглашение России,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T03:05

2022-10-01T03:05

2022-10-01T08:49

в мире

виктор коронелли

россия

юнеско

мексика

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МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Порядка 50 недружественных России стран устроили демарш на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико, упрекая организаторов за приглашение России, рассказал РИА Новости посол в Мексике Виктор Коронелли.В демарше, по его словам, участвовали страны Евросоюза, "англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций", всего 48 стран.Обвиняющие Россию из-за событий на Украине не стали слушать ответ российской делегации, что подтверждает их нежелание вести диалог, отметил Коронелли."Без внимания этот демарш мы не оставили — был очень жесткий и вполне конкретный ответ руководителя нашей делегации. Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают", — сообщил посол.По окончании конференции, добавил Коронелли, представители ряда делегаций, включая ЮАР, подошли к российским делегатам со словами поддержки и одобрения работы российской команды.Результаты конференции ЮНЕСКО посол оценил положительно.Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию Mondiacult-2022 прошла 28-30 сентября в Мехико. В 22 пунктах итогового документа страны — участницы ЮНЕСКО сформулировали свои приоритеты и кратко представили перспективный план действий, "задействующий преобразующее влияние культуры в целях устойчивого развития".

https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812301769.html

россия

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, виктор коронелли, россия, юнеско, мексика