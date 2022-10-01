https://ria.ru/20221001/arest-1820860121.html

Суд арестовал исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве

Суд арестовал исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве - РИА Новости, 01.10.2022

Суд арестовал исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве

Троицкий районный суд Москвы по ходатайству прокуратуры заключил под стражу до 30 ноября исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:10

2022-10-01T16:10

2022-10-01T16:10

происшествия

москва

новая москва

россия

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Троицкий районный суд Москвы по ходатайству прокуратуры заключил под стражу до 30 ноября исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура.Ранее сообщалось, что силовики задержали в Петербурге исполнителя убийства женщины, которая выгуливала собаку в Новой Москве, спустя чуть больше трех недель после преступления.Убийство при загадочных обстоятельствах произошло 5 сентября: в Новой Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением в голову. Супруг убитой, пенсионер МВД Юрий Новиков, тогда рассказывал силовикам, что его жену застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. При этом сам муж якобы момента убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.Впоследствии правоохранители выяснили, что Новиков решил убить жену из корыстных побуждений, а к преступлению привлек знакомого, который нашел исполнителя преступления и передал ему оружие, боеприпасы и деньги, сообщив также о маршрутах ее передвижения. Новиков и его знакомый, давшие признательные показания, уже арестованы."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении исполнителя убийства женщины в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2022 года. 39-летнему уроженцу Архангельской области предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Он признал свою вину. Обвиняемый выступил в роли исполнителя убийства", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Со слов подсудимого, пособник убийства, с которым ранее они отбывали наказание в тюрьме, привез его на место преступления. Из обещанных 500 тысяч рублей обвиняемый получил от пособника всего 78 тысяч.Ранее между прокурором Троицкого и Новомосковского административных округов и подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого он изобличил сообщников.

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https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817822139.html

https://ria.ru/20220903/arest-1814226178.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, новая москва, россия, прокуратура г. москвы