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Суд арестовал исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве - РИА Новости, 01.10.2022
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Суд арестовал исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве
Суд арестовал исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве - РИА Новости, 01.10.2022
Суд арестовал исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве
Троицкий районный суд Москвы по ходатайству прокуратуры заключил под стражу до 30 ноября исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:10
2022-10-01T16:10
происшествия
москва
новая москва
россия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Троицкий районный суд Москвы по ходатайству прокуратуры заключил под стражу до 30 ноября исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура.Ранее сообщалось, что силовики задержали в Петербурге исполнителя убийства женщины, которая выгуливала собаку в Новой Москве, спустя чуть больше трех недель после преступления.Убийство при загадочных обстоятельствах произошло 5 сентября: в Новой Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением в голову. Супруг убитой, пенсионер МВД Юрий Новиков, тогда рассказывал силовикам, что его жену застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. При этом сам муж якобы момента убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.Впоследствии правоохранители выяснили, что Новиков решил убить жену из корыстных побуждений, а к преступлению привлек знакомого, который нашел исполнителя преступления и передал ему оружие, боеприпасы и деньги, сообщив также о маршрутах ее передвижения. Новиков и его знакомый, давшие признательные показания, уже арестованы."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении исполнителя убийства женщины в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2022 года. 39-летнему уроженцу Архангельской области предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Он признал свою вину. Обвиняемый выступил в роли исполнителя убийства", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Со слов подсудимого, пособник убийства, с которым ранее они отбывали наказание в тюрьме, привез его на место преступления. Из обещанных 500 тысяч рублей обвиняемый получил от пособника всего 78 тысяч.Ранее между прокурором Троицкого и Новомосковского административных округов и подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого он изобличил сообщников.
https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817906941.html
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происшествия, москва, новая москва, россия, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Новая Москва, Россия, Прокуратура г. Москвы
16:10 01.10.2022
 
Суд арестовал исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве

Троицкий районный суд арестовал исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Троицкий районный суд Москвы по ходатайству прокуратуры заключил под стражу до 30 ноября исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура.
Ранее сообщалось, что силовики задержали в Петербурге исполнителя убийства женщины, которая выгуливала собаку в Новой Москве, спустя чуть больше трех недель после преступления.
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Убийство при загадочных обстоятельствах произошло 5 сентября: в Новой Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением в голову. Супруг убитой, пенсионер МВД Юрий Новиков, тогда рассказывал силовикам, что его жену застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. При этом сам муж якобы момента убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.
Впоследствии правоохранители выяснили, что Новиков решил убить жену из корыстных побуждений, а к преступлению привлек знакомого, который нашел исполнителя преступления и передал ему оружие, боеприпасы и деньги, сообщив также о маршрутах ее передвижения. Новиков и его знакомый, давшие признательные показания, уже арестованы.
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"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении исполнителя убийства женщины в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2022 года. 39-летнему уроженцу Архангельской области предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Он признал свою вину. Обвиняемый выступил в роли исполнителя убийства", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Со слов подсудимого, пособник убийства, с которым ранее они отбывали наказание в тюрьме, привез его на место преступления. Из обещанных 500 тысяч рублей обвиняемый получил от пособника всего 78 тысяч.
Ранее между прокурором Троицкого и Новомосковского административных округов и подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого он изобличил сообщников.
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