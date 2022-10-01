https://ria.ru/20221001/antalya-1820917422.html

В Анталье с начала года побывало свыше двух миллионов российских туристов

В Анталье с начала года побывало свыше двух миллионов российских туристов - РИА Новости, 01.10.2022

В Анталье с начала года побывало свыше двух миллионов российских туристов

Свыше 2 миллионов туристов из России прибыли в турецкую Анталью в январе-сентябре, рост турпотока составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:45

2022-10-01T22:45

2022-10-01T22:45

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576795234_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_899cdc875886778892920308100a6f67.jpg

АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Свыше 2 миллионов туристов из России прибыли в турецкую Анталью в январе-сентябре, рост турпотока составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Anadolu со ссылкой на управление по делам культуры и туризма провинции Анталья."Анталья в период с 1 января по 30 сентября приняла 11 027 094 туристов. Туристическая столица Турции переживает самый оживленный период в сфере туризма после пандемии коронавируса. В регион, который славится своим теплым морем, песком, солнцем, историческими достопримечательностями, античными городами и природными красотами, стекаются туристы со всех уголков мира, что, несомненно, радует представителей туристического сектора", - пишет агентство.Уточняется, что рост турпотока в нынешнем году составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."В сентябре текущего года в Анталью прибыло 1 989 154 человека против 1 732 304 в тот же период 2021 года. Таким образом, рост турпотока в этот туристический регион в сентябре составил 15%. Наибольшее число туристов в январе-сентябре текущего года прибыло в Анталью из России – 2 339 536. Далее следуют туристы из Германии – 2 195 860 и Великобритании – 952 246. В топ-10 вошли также Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Израиль, Чехия и Дания", - уточнило издание.

https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820312823.html

анталья (провинция)

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, анталья (провинция), россия, турция