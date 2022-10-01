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В Анталье с начала года побывало свыше двух миллионов российских туристов - РИА Новости, 01.10.2022
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Туризм
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В Анталье с начала года побывало свыше двух миллионов российских туристов
В Анталье с начала года побывало свыше двух миллионов российских туристов - РИА Новости, 01.10.2022
В Анталье с начала года побывало свыше двух миллионов российских туристов
Свыше 2 миллионов туристов из России прибыли в турецкую Анталью в январе-сентябре, рост турпотока составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:45
2022-10-01T22:45
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Свыше 2 миллионов туристов из России прибыли в турецкую Анталью в январе-сентябре, рост турпотока составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Anadolu со ссылкой на управление по делам культуры и туризма провинции Анталья."Анталья в период с 1 января по 30 сентября приняла 11 027 094 туристов. Туристическая столица Турции переживает самый оживленный период в сфере туризма после пандемии коронавируса. В регион, который славится своим теплым морем, песком, солнцем, историческими достопримечательностями, античными городами и природными красотами, стекаются туристы со всех уголков мира, что, несомненно, радует представителей туристического сектора", - пишет агентство.Уточняется, что рост турпотока в нынешнем году составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."В сентябре текущего года в Анталью прибыло 1 989 154 человека против 1 732 304 в тот же период 2021 года. Таким образом, рост турпотока в этот туристический регион в сентябре составил 15%. Наибольшее число туристов в январе-сентябре текущего года прибыло в Анталью из России – 2 339 536. Далее следуют туристы из Германии – 2 195 860 и Великобритании – 952 246. В топ-10 вошли также Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Израиль, Чехия и Дания", - уточнило издание.
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новости - туризм, анталья (провинция), россия, турция
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Россия, Турция
22:45 01.10.2022
 
В Анталье с начала года побывало свыше двух миллионов российских туристов

Свыше двух миллионов туристов из России прибыли в турецкую Анталью в январе-сентябре

© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в медиабанкТуристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Свыше 2 миллионов туристов из России прибыли в турецкую Анталью в январе-сентябре, рост турпотока составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Anadolu со ссылкой на управление по делам культуры и туризма провинции Анталья.
"Анталья в период с 1 января по 30 сентября приняла 11 027 094 туристов. Туристическая столица Турции переживает самый оживленный период в сфере туризма после пандемии коронавируса. В регион, который славится своим теплым морем, песком, солнцем, историческими достопримечательностями, античными городами и природными красотами, стекаются туристы со всех уголков мира, что, несомненно, радует представителей туристического сектора", - пишет агентство.
Уточняется, что рост турпотока в нынешнем году составил 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В сентябре текущего года в Анталью прибыло 1 989 154 человека против 1 732 304 в тот же период 2021 года. Таким образом, рост турпотока в этот туристический регион в сентябре составил 15%. Наибольшее число туристов в январе-сентябре текущего года прибыло в Анталью из России – 2 339 536. Далее следуют туристы из Германии – 2 195 860 и Великобритании – 952 246. В топ-10 вошли также Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Израиль, Чехия и Дания", - уточнило издание.
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