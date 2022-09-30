https://ria.ru/20220930/zubrilin-1820720528.html

В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме

В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме - РИА Новости, 30.09.2022

В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме

Главу фракции коммунистов в Мосгордуме и первого секретаря столичного горкома КПРФ Николая Зубрилина задержали в метро Москвы в пятницу, когда он ехал с... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:57

2022-09-30T18:57

2022-09-30T22:23

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москва

московская городская дума

происшествия

кпрф

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главу фракции коммунистов в Мосгордуме и первого секретаря столичного горкома КПРФ Николая Зубрилина задержали в метро Москвы в пятницу, когда он ехал с митинга, сообщили в пресс-службе фракции КПРФ в Мосгордуме."Зубрилина остановили в метро "Охотный Ряд" после того, как он ехал с митинга в поддержку присоединения Донбасса к России. Спросили, что он там делал. Сорок минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город", — рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что "никаких обвинений не предъявляют и ничего не объясняют".Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, проходит на Красной площади в Москве.Ранее в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин подписал договора о принятии в Российскую Федерацию всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

https://ria.ru/20220930/novosibirsk-1820491072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, московская городская дума, происшествия, кпрф