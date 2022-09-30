https://ria.ru/20220930/zubrilin-1820720528.html
В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме
В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме - РИА Новости, 30.09.2022
В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме
Главу фракции коммунистов в Мосгордуме и первого секретаря столичного горкома КПРФ Николая Зубрилина задержали в метро Москвы в пятницу, когда он ехал с... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:57
2022-09-30T18:57
2022-09-30T22:23
россия
москва
московская городская дума
происшествия
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738803079_286:520:2254:1627_1920x0_80_0_0_645b1c4ce5d558078213c1598e8ecccf.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главу фракции коммунистов в Мосгордуме и первого секретаря столичного горкома КПРФ Николая Зубрилина задержали в метро Москвы в пятницу, когда он ехал с митинга, сообщили в пресс-службе фракции КПРФ в Мосгордуме."Зубрилина остановили в метро "Охотный Ряд" после того, как он ехал с митинга в поддержку присоединения Донбасса к России. Спросили, что он там делал. Сорок минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город", — рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что "никаких обвинений не предъявляют и ничего не объясняют".Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, проходит на Красной площади в Москве.Ранее в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин подписал договора о принятии в Российскую Федерацию всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
https://ria.ru/20220930/novosibirsk-1820491072.html
https://ria.ru/20220930/oproverzhenie-1820534495.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738803079_316:521:2265:1983_1920x0_80_0_0_d08790acff286d1ab1af7c8d9539a0d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская городская дума, происшествия, кпрф
Россия, Москва, Московская городская дума, Происшествия, КПРФ
18:57 30.09.2022 (обновлено: 22:23 30.09.2022)
В Москве задержали главу фракции КПРФ в Мосгордуме
Главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина задержали в московском метро