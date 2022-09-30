https://ria.ru/20220930/zaes-1820581671.html
ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС
ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС - РИА Новости, 30.09.2022
ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС
Украинская артиллерия вновь обстреляла Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:45
2022-09-30T13:45
2022-09-30T13:54
в мире
россия
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия вновь обстреляла Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены", - сообщили в российском военном ведомстве.Там же подчеркнули, что радиационная обстановка в норме.
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/zaes-1820465705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Россия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
13:45 30.09.2022 (обновлено: 13:54 30.09.2022)
ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС
Минобороны России: ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС