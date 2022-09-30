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ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/zaes-1820581671.html
ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС
ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС - РИА Новости, 30.09.2022
ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС
Украинская артиллерия вновь обстреляла Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:45
2022-09-30T13:54
в мире
россия
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия вновь обстреляла Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены", - сообщили в российском военном ведомстве.Там же подчеркнули, что радиационная обстановка в норме.
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/zaes-1820465705.html
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в мире, россия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Россия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
13:45 30.09.2022 (обновлено: 13:54 30.09.2022)
 
ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС

Минобороны России: ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия вновь обстреляла Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены", - сообщили в российском военном ведомстве.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Там же подчеркнули, что радиационная обстановка в норме.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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