https://ria.ru/20220930/zaes-1820581671.html

ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС

ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС - РИА Новости, 30.09.2022

ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС

Украинская артиллерия вновь обстреляла Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:45

2022-09-30T13:45

2022-09-30T13:54

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия вновь обстреляла Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены", - сообщили в российском военном ведомстве.Там же подчеркнули, что радиационная обстановка в норме.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/zaes-1820465705.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс