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Мобилизованным жителям приморского Артема окажут дополнительную поддержку
Мобилизованным жителям приморского Артема окажут дополнительную поддержку - РИА Новости, 30.09.2022
Мобилизованным жителям приморского Артема окажут дополнительную поддержку
Дополнительные выплаты до 100 тысяч рублей получат резервисты по частичной мобилизации ряда предприятий приморского Артема, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T01:28
2022-09-30T01:28
2022-09-30T01:28
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Дополнительные выплаты до 100 тысяч рублей получат резервисты по частичной мобилизации ряда предприятий приморского Артема, сообщает правительство региона.По данным властей, многие компании Артема также помогают сотрудникам, призванным по частичной мобилизации, комплектацией тактических рюкзаков, куда входит все необходимое, в том числе спальники, термосы, аптечки.Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Мобилизованным жителям приморского Артема окажут дополнительную поддержку
Мобилизованным жителям приморского Артема дополнительно выплатят до ста тысяч рублей
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Дополнительные выплаты до 100 тысяч рублей получат резервисты по частичной мобилизации ряда предприятий приморского Артема, сообщает правительство региона.
"Руководители организаций по собственной инициативе помогают мобилизованным с оснащением и выплачивают дополнительные средства за счет средств организаций... На артемовском Дробильно-сортировочном заводе для мобилизованных работников предусмотрели дополнительные меры поддержки и выплачивают около 100 тысяч рублей... "СпецСУ" также приняло решение выплачивать (сотрудникам) дополнительные средства в размере 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, многие компании Артема также помогают сотрудникам, призванным по частичной мобилизации, комплектацией тактических рюкзаков, куда входит все необходимое, в том числе спальники, термосы, аптечки.
Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.