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Мобилизованным жителям приморского Артема окажут дополнительную поддержку

Мобилизованным жителям приморского Артема окажут дополнительную поддержку - РИА Новости, 30.09.2022

Мобилизованным жителям приморского Артема окажут дополнительную поддержку

Дополнительные выплаты до 100 тысяч рублей получат резервисты по частичной мобилизации ряда предприятий приморского Артема, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T01:28

2022-09-30T01:28

2022-09-30T01:28

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Дополнительные выплаты до 100 тысяч рублей получат резервисты по частичной мобилизации ряда предприятий приморского Артема, сообщает правительство региона.По данным властей, многие компании Артема также помогают сотрудникам, призванным по частичной мобилизации, комплектацией тактических рюкзаков, куда входит все необходимое, в том числе спальники, термосы, аптечки.Ранее власти региона сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/yaroslavl-1820458819.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность