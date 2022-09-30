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Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом
Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом - РИА Новости, 30.09.2022
Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом
Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Екатеринбург запущено с 30 сентября, сообщили в пресс-службе автовокзала столицы Узбекистана. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:00
2022-09-30T15:00
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ТАШКЕНТ, 30 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Екатеринбург запущено с 30 сентября, сообщили в пресс-службе автовокзала столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 16.00 (14.00 мск) по пятницам. Стоимость билета в одну сторону — 855 тысяч сумов (примерно 4462 рубля или около 78 долларов), время в пути – 30 часов.После двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса регулярное автобусное сообщение из Ташкента с городами РФ — Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском — было восстановлено с 18 июля, через месяц — с Нижним Новгородом, а в сентябре — с Пермью.Ранее Минтранс Узбекистана сообщал, что планируется восстановить перевозки в Уфу, а также открыть новое направление — в Краснодар.
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узбекистан, ташкент, екатеринбург, новости - туризм, россия, туризм, туристы
Туризм, Узбекистан, Ташкент, Екатеринбург, Новости - Туризм, Россия, Туризм, туристы
15:00 30.09.2022
 
Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом

Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Екатеринбург запущено с 30 сентября

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТАШКЕНТ, 30 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Екатеринбург запущено с 30 сентября, сообщили в пресс-службе автовокзала столицы Узбекистана.
По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 16.00 (14.00 мск) по пятницам. Стоимость билета в одну сторону — 855 тысяч сумов (примерно 4462 рубля или около 78 долларов), время в пути – 30 часов.
После двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса регулярное автобусное сообщение из Ташкента с городами РФМосквой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском — было восстановлено с 18 июля, через месяц — с Нижним Новгородом, а в сентябре — с Пермью.
Ранее Минтранс Узбекистана сообщал, что планируется восстановить перевозки в Уфу, а также открыть новое направление — в Краснодар.
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