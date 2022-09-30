https://ria.ru/20220930/uzbekistan-1820522803.html

Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом

Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом - РИА Новости, 30.09.2022

Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом

Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Екатеринбург запущено с 30 сентября, сообщили в пресс-службе автовокзала столицы Узбекистана. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:00

2022-09-30T15:00

2022-09-30T15:00

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ТАШКЕНТ, 30 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Екатеринбург запущено с 30 сентября, сообщили в пресс-службе автовокзала столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 16.00 (14.00 мск) по пятницам. Стоимость билета в одну сторону — 855 тысяч сумов (примерно 4462 рубля или около 78 долларов), время в пути – 30 часов.После двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса регулярное автобусное сообщение из Ташкента с городами РФ — Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском — было восстановлено с 18 июля, через месяц — с Нижним Новгородом, а в сентябре — с Пермью.Ранее Минтранс Узбекистана сообщал, что планируется восстановить перевозки в Уфу, а также открыть новое направление — в Краснодар.

https://ria.ru/20220926/rossiya-1819643950.html

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Ольга Кабанова

узбекистан, ташкент, екатеринбург, новости - туризм, россия, туризм, туристы