https://ria.ru/20220912/tashkent-1816112376.html

Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно

Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно - РИА Новости, 12.09.2022

Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно

Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным, сообщает в понедельник пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:07

2022-09-12T14:07

2022-09-12T14:07

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ТАШКЕНТ, 12 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным, сообщает в понедельник пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, рейсы из Ташкента будут отправляться в 12.00 (10.00 мск). Стоимость билета по данному маршруту из Узбекистана составляет 1,205 миллиона сумов (около 6600 рублей), время в пути — 2 дня 16 часов.Автобусное сообщение с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском после двухлетней паузы было восстановлено 18 июля, а через месяц — с Нижним Новгородом. В ближайшем будущем минтранс Узбекистана планирует возобновить регулярные рейсы еще в два российских города — Пермь и Уфу, а также запустить новые — в Краснодар.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ташкент, москва, узбекистан, новости - туризм, туризм