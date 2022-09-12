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Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно - РИА Новости, 12.09.2022
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Туризм
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Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно
Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно - РИА Новости, 12.09.2022
Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно
Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным, сообщает в понедельник пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:07
2022-09-12T14:07
туризм
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москва
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новости - туризм
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ТАШКЕНТ, 12 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным, сообщает в понедельник пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, рейсы из Ташкента будут отправляться в 12.00 (10.00 мск). Стоимость билета по данному маршруту из Узбекистана составляет 1,205 миллиона сумов (около 6600 рублей), время в пути — 2 дня 16 часов.Автобусное сообщение с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском после двухлетней паузы было восстановлено 18 июля, а через месяц — с Нижним Новгородом. В ближайшем будущем минтранс Узбекистана планирует возобновить регулярные рейсы еще в два российских города — Пермь и Уфу, а также запустить новые — в Краснодар.
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Туризм, Ташкент, Москва, Узбекистан, Новости - Туризм, Туризм
14:07 12.09.2022
 
Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно

Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным

© Depositphotos / zazdravnaya@gmail.comВид на Ташкент, Узбекистан
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Depositphotos / zazdravnaya@gmail.com
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ТАШКЕНТ, 12 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным, сообщает в понедельник пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.
По данным пресс-службы, рейсы из Ташкента будут отправляться в 12.00 (10.00 мск). Стоимость билета по данному маршруту из Узбекистана составляет 1,205 миллиона сумов (около 6600 рублей), время в пути — 2 дня 16 часов.
Автобусное сообщение с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском после двухлетней паузы было восстановлено 18 июля, а через месяц — с Нижним Новгородом.
В ближайшем будущем минтранс Узбекистана планирует возобновить регулярные рейсы еще в два российских города — Пермь и Уфу, а также запустить новые — в Краснодар.
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