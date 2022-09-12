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Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно
Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно - РИА Новости, 12.09.2022
Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно
Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным, сообщает в понедельник пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:07
2022-09-12T14:07
2022-09-12T14:07
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ТАШКЕНТ, 12 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным, сообщает в понедельник пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, рейсы из Ташкента будут отправляться в 12.00 (10.00 мск). Стоимость билета по данному маршруту из Узбекистана составляет 1,205 миллиона сумов (около 6600 рублей), время в пути — 2 дня 16 часов.Автобусное сообщение с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском после двухлетней паузы было восстановлено 18 июля, а через месяц — с Нижним Новгородом. В ближайшем будущем минтранс Узбекистана планирует возобновить регулярные рейсы еще в два российских города — Пермь и Уфу, а также запустить новые — в Краснодар.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ташкент, москва, узбекистан, новости - туризм, туризм
Туризм, Ташкент, Москва, Узбекистан, Новости - Туризм, Туризм
Автобусы из Ташкента в Москву начали ходить ежедневно
Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Москву стало ежедневным