https://ria.ru/20220716/uzbekistan-1802946278.html

Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией с 18 июля

Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией с 18 июля - РИА Новости, 16.07.2022

Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией с 18 июля

Узбекистан с 18 июля возобновляет автобусное сообщение с городами России, прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в субботу... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:59

2022-07-16T15:59

2022-07-16T15:59

узбекистан

ташкент

москва

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ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Узбекистан с 18 июля возобновляет автобусное сообщение с городами России, прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба министерства транспорта страны.По данным пресс-службы, маршруты из Ташкента в Москву будут выполняться по понедельникам и четвергам, из Ташкента в Казань - по вторникам и пятницам, из Ташкента в Санкт-Петербург - по средам и субботам. Стоимость билетов составит от 800 тысяч сумов (73 доллара).В октябре 2021 года возобновилось автобусное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном, прерванное весной прошлого года из-за коронавируса, с апреля этого года с Казахстаном и Киргизией.

https://ria.ru/20211202/odkb-1761752355.html

узбекистан

ташкент

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

узбекистан, ташкент, москва