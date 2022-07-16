https://ria.ru/20220716/uzbekistan-1802946278.html
Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией с 18 июля
Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией с 18 июля - РИА Новости, 16.07.2022
Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией с 18 июля
Узбекистан с 18 июля возобновляет автобусное сообщение с городами России, прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в субботу... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:59
2022-07-16T15:59
2022-07-16T15:59
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ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Узбекистан с 18 июля возобновляет автобусное сообщение с городами России, прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба министерства транспорта страны.По данным пресс-службы, маршруты из Ташкента в Москву будут выполняться по понедельникам и четвергам, из Ташкента в Казань - по вторникам и пятницам, из Ташкента в Санкт-Петербург - по средам и субботам. Стоимость билетов составит от 800 тысяч сумов (73 доллара).В октябре 2021 года возобновилось автобусное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном, прерванное весной прошлого года из-за коронавируса, с апреля этого года с Казахстаном и Киргизией.
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РИА Новости
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узбекистан, ташкент, москва
Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией с 18 июля
Узбекистан возобновит прерванное из-за COVID-19 автобусное сообщение с Россией с 18 июля
ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Узбекистан с 18 июля возобновляет автобусное сообщение с городами России, прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба министерства транспорта страны.
"С 18 июля 2022 года будет восстановлено регулярное автобусное сообщение с городами Москва, Казань и Санкт-Петербург Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале минтранса. Маршруты будут обслуживать ООО "Узавтотранс сервис" на автобусах Yutong.
По данным пресс-службы, маршруты из Ташкента в Москву будут выполняться по понедельникам и четвергам, из Ташкента в Казань - по вторникам и пятницам, из Ташкента в Санкт-Петербург - по средам и субботам. Стоимость билетов составит от 800 тысяч сумов (73 доллара).
В октябре 2021 года возобновилось автобусное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном, прерванное весной прошлого года из-за коронавируса, с апреля этого года с Казахстаном и Киргизией.