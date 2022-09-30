https://ria.ru/20220930/tyumen-1820509445.html

Тюменская область продлила ограничения по коронавирусу

Тюменская область продлила ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 30.09.2022

Тюменская область продлила ограничения по коронавирусу

Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 ноября, сообщает информационный центр регионального... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:46

2022-09-30T09:46

2022-09-30T09:46

распространение коронавируса

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до 1 ноября, сообщает информационный центр регионального правительства.Увеличение заболеваемости отмечается в 15 муниципальных районах региона, более 71 процента заболевших приходится на областной центр."До 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий в Тюменской области для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба", - отмечается в сообщении.По данным регионального управления Роспотребнадзора, в целом за последнюю неделю в Тюменской области отмечено снижение заболеваемости коронавирусом на 2 процента, заболеваемость среди взрослого населения выросла на 6 процентов, среди детей – уменьшилась на 33,5 процента. В 90 процентов случаев заболевание протекает у пациентов в легкой форме.В течение недели в регионе выявлено 7485 случаев коронавируса, недельный показатель заболеваемости составил 485 на 100 тысяч населения.

https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820321496.html

тюменская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19