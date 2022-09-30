https://ria.ru/20220930/turoperatory-1820547512.html

Продажи туров с начала частичной мобилизации упали в полтора раза

Продажи туров с начала частичной мобилизации упали в полтора раза - РИА Новости, 30.09.2022

Продажи туров с начала частичной мобилизации упали в полтора раза

Объем продаж у российских туроператоров снизился в полтора раза за последнюю неделю, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Российского союза... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:27

2022-09-30T14:27

2022-09-30T14:27

туризм

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

госдума рф

россия

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7621a4321f933e4eccd08f44454d9e47.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Объем продаж у российских туроператоров снизился в полтора раза за последнюю неделю, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."С начала частичной мобилизации отрасль резко стала затормаживаться. По различным оценкам, объем продаж туроператоров сократился от 30 до 50 процентов", — сказал Уманский.По его словам, благодаря разъяснению спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военкоматов, в ближайшие две-три недели можно рассчитывать на восстановление турпотока.Уманский отметил, что основной объем продаж в последнее время касался исключительно ближайших дат. При этом, подчеркнул он, не последовало отказа от туристических поездок на санаторно-курортное лечение.

https://ria.ru/20220930/vozvrat-1820514823.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), госдума рф, россия, туризм, туристы