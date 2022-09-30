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Продажи туров с начала частичной мобилизации упали в полтора раза - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220930/turoperatory-1820547512.html
Продажи туров с начала частичной мобилизации упали в полтора раза
Продажи туров с начала частичной мобилизации упали в полтора раза - РИА Новости, 30.09.2022
Продажи туров с начала частичной мобилизации упали в полтора раза
Объем продаж у российских туроператоров снизился в полтора раза за последнюю неделю, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Российского союза... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:27
2022-09-30T14:27
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
госдума рф
россия
туризм
туристы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Объем продаж у российских туроператоров снизился в полтора раза за последнюю неделю, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."С начала частичной мобилизации отрасль резко стала затормаживаться. По различным оценкам, объем продаж туроператоров сократился от 30 до 50 процентов", — сказал Уманский.По его словам, благодаря разъяснению спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военкоматов, в ближайшие две-три недели можно рассчитывать на восстановление турпотока.Уманский отметил, что основной объем продаж в последнее время касался исключительно ближайших дат. При этом, подчеркнул он, не последовало отказа от туристических поездок на санаторно-курортное лечение.
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новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), госдума рф, россия, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Госдума РФ, Россия, Туризм, туристы
14:27 30.09.2022
 
Продажи туров с начала частичной мобилизации упали в полтора раза

РСТ: объем продаж туроператоров сократился до 50 процентов на фоне частичной мобилизации

© РИА НовостиПрекращение работы туроператора "Асент Трэвел"
Прекращение работы туроператора Асент Трэвел - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Объем продаж у российских туроператоров снизился в полтора раза за последнюю неделю, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"С начала частичной мобилизации отрасль резко стала затормаживаться. По различным оценкам, объем продаж туроператоров сократился от 30 до 50 процентов", — сказал Уманский.
По его словам, благодаря разъяснению спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военкоматов, в ближайшие две-три недели можно рассчитывать на восстановление турпотока.
Уманский отметил, что основной объем продаж в последнее время касался исключительно ближайших дат. При этом, подчеркнул он, не последовало отказа от туристических поездок на санаторно-курортное лечение.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 10:12Туризм
Ростуризм попросил возвращать деньги за туры мобилизованным
 
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