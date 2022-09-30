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Виртуальный помощник появился на сайте ЦППК
Виртуальный помощник появился на сайте ЦППК - РИА Новости, 30.09.2022
Виртуальный помощник появился на сайте ЦППК
Виртуальный помощник появился на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Пока система работает в тестовом режиме, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:46
2022-09-30T19:46
2022-09-30T19:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Виртуальный помощник появился на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Пока система работает в тестовом режиме, сообщил телеканал "360".Ранее виртуальный консультант уже работал в приложении ЦППК, сейчас им можно воспользоваться и на сайте. Пассажиры смогут найти всю необходимую информацию о покупке билетов, сроках их действия, абонементах и не только. Также виртуальный консультант помогает в непредвиденных ситуациях, например когда необходимо вернуть билет.Система работает в тестовом режиме, пассажиров призвали активно пользоваться новой функцией, чтобы помочь ее усовершенствовать.
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московская область (подмосковье), центральная пригородная пассажирская компания
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Центральная пригородная пассажирская компания