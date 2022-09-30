https://ria.ru/20220930/tseny-1820568596.html

ФАС запросила у онлайн-площадок информацию о ценах на армейскую экипировку

ФАС запросила у онлайн-площадок информацию о ценах на армейскую экипировку - РИА Новости, 30.09.2022

ФАС запросила у онлайн-площадок информацию о ценах на армейскую экипировку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:04

2022-09-30T13:04

2022-09-30T13:25

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ozon

wildberries

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, сообщает ведомство.Так, в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС анализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции. По мнению службы, данные, которые предоставят онлайн-площадки, поспособствуют всестороннему изучению ситуации."Ведомство попросило крупнейшие торговые интернет-площадки "Яндекс", Ozon и Wildberries предоставить сведения о средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах и о динамике объемов продаж армейской экипировки и иной продукции армейского назначения в августе-сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу ФАС сообщила, что направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220930/fas-1820519995.html

https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ozon, wildberries, частичная мобилизация в россии