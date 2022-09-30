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ФАС запросила у онлайн-площадок информацию о ценах на армейскую экипировку - РИА Новости, 30.09.2022
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ФАС запросила у онлайн-площадок информацию о ценах на армейскую экипировку
ФАС запросила у онлайн-площадок информацию о ценах на армейскую экипировку - РИА Новости, 30.09.2022
ФАС запросила у онлайн-площадок информацию о ценах на армейскую экипировку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:04
2022-09-30T13:25
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ozon
wildberries
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, сообщает ведомство.Так, в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС анализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции. По мнению службы, данные, которые предоставят онлайн-площадки, поспособствуют всестороннему изучению ситуации."Ведомство попросило крупнейшие торговые интернет-площадки "Яндекс", Ozon и Wildberries предоставить сведения о средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах и о динамике объемов продаж армейской экипировки и иной продукции армейского назначения в августе-сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу ФАС сообщила, что направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220930/fas-1820519995.html
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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ozon, wildberries, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Ozon, Wildberries, Частичная мобилизация в России
13:04 30.09.2022 (обновлено: 13:25 30.09.2022)
 
ФАС запросила у онлайн-площадок информацию о ценах на армейскую экипировку

ФАС запросила у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах на армейскую экипировку

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, сообщает ведомство.
Так, в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС анализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции. По мнению службы, данные, которые предоставят онлайн-площадки, поспособствуют всестороннему изучению ситуации.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 10:33
ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку
"Ведомство попросило крупнейшие торговые интернет-площадки "Яндекс", Ozon и Wildberries предоставить сведения о средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах и о динамике объемов продаж армейской экипировки и иной продукции армейского назначения в августе-сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу ФАС сообщила, что направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате Краснодара - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 14:36
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БезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)OzonWildberriesЧастичная мобилизация в России
 
 
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