https://ria.ru/20220930/trevoga-1820531747.html

Более половины россиян испытывают тревогу, показало исследование

Более половины россиян испытывают тревогу, показало исследование - РИА Новости, 30.09.2022

Более половины россиян испытывают тревогу, показало исследование

Уровень тревожного настроения россиян составил почти 70%, спокойствие ощущают 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведенного РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:16

2022-09-30T11:16

2022-09-30T11:16

общество

россия

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил почти 70%, спокойствие ощущают 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведенного 25 сентября.Респондентов спросили, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых. Больше половины опрошенных (69%) ответили, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 18 сентября, так отвечали 35%.Четверть участников исследования 26% сообщили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, за 18 сентября такой вариант ответа называли 57%. Затруднились с ответом 5% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 23–25 сентября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220317/stress-1778646165.html

https://ria.ru/20220415/emotsii-1783726224.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус