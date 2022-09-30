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Более половины россиян испытывают тревогу, показало исследование - РИА Новости, 30.09.2022
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Более половины россиян испытывают тревогу, показало исследование
Более половины россиян испытывают тревогу, показало исследование - РИА Новости, 30.09.2022
Более половины россиян испытывают тревогу, показало исследование
Уровень тревожного настроения россиян составил почти 70%, спокойствие ощущают 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведенного РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:16
2022-09-30T11:16
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил почти 70%, спокойствие ощущают 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведенного 25 сентября.Респондентов спросили, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых. Больше половины опрошенных (69%) ответили, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 18 сентября, так отвечали 35%.Четверть участников исследования 26% сообщили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, за 18 сентября такой вариант ответа называли 57%. Затруднились с ответом 5% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 23–25 сентября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220317/stress-1778646165.html
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общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
11:16 30.09.2022
 
Более половины россиян испытывают тревогу, показало исследование

Исследование ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил почти 70 процентов

© Fotolia / Minerva StudioСтресс
Стресс - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Fotolia / Minerva Studio
Стресс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил почти 70%, спокойствие ощущают 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведенного 25 сентября.
Респондентов спросили, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых. Больше половины опрошенных (69%) ответили, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 18 сентября, так отвечали 35%.
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Четверть участников исследования 26% сообщили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, за 18 сентября такой вариант ответа называли 57%. Затруднились с ответом 5% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 23–25 сентября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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