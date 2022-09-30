https://ria.ru/20220930/tretyakovka-1820643495.html

В ноябре в Третьяковке откроется выставка, посвященная Грабарю

В ноябре в Третьяковке откроется выставка, посвященная Грабарю - РИА Новости, 30.09.2022

В ноябре в Третьяковке откроется выставка, посвященная Грабарю

В Третьяковке 18 ноября откроется выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", приуроченная к юбилею одного из основоположников русского... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:28

2022-09-30T17:28

2022-09-30T17:38

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Третьяковке 18 ноября откроется выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", приуроченная к юбилею одного из основоположников русского импрессионизма, сообщается на сайте институции.Игорь Грабарь был директором Третьяковской галереи, главой Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи, директором Московского института изобразительных искусств, главой Всероссийской Академии художеств в Ленинграде и Художественного института при ней, руководителем Института истории искусства и охраны памятников архитектуры при АН СССР. Он "внес большой вклад в развитие науки об искусстве в нашей стране", рассказывают в музее.Как художник Грабарь повлиял на становление импрессионизма в России. В своем творчестве Грабарь "прошел путь от импрессионизма к декоративной плоскостности и обобщенности сезаннизма" и стал мастером соцреализма, уточняют в Третьяковке.Выставка продлится до 26 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20220913/muzei-1816430287.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, третьяковская галерея, ленинград