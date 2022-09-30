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В ноябре в Третьяковке откроется выставка, посвященная Грабарю - РИА Новости, 30.09.2022
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Культура
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В ноябре в Третьяковке откроется выставка, посвященная Грабарю
В ноябре в Третьяковке откроется выставка, посвященная Грабарю - РИА Новости, 30.09.2022
В ноябре в Третьяковке откроется выставка, посвященная Грабарю
В Третьяковке 18 ноября откроется выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", приуроченная к юбилею одного из основоположников русского... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:28
2022-09-30T17:38
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Третьяковке 18 ноября откроется выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", приуроченная к юбилею одного из основоположников русского импрессионизма, сообщается на сайте институции.Игорь Грабарь был директором Третьяковской галереи, главой Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи, директором Московского института изобразительных искусств, главой Всероссийской Академии художеств в Ленинграде и Художественного института при ней, руководителем Института истории искусства и охраны памятников архитектуры при АН СССР. Он "внес большой вклад в развитие науки об искусстве в нашей стране", рассказывают в музее.Как художник Грабарь повлиял на становление импрессионизма в России. В своем творчестве Грабарь "прошел путь от импрессионизма к декоративной плоскостности и обобщенности сезаннизма" и стал мастером соцреализма, уточняют в Третьяковке.Выставка продлится до 26 февраля 2023 года.
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новости культуры, музеи, выставки, третьяковская галерея, ленинград
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Третьяковская галерея, Ленинград
17:28 30.09.2022 (обновлено: 17:38 30.09.2022)
 
В ноябре в Третьяковке откроется выставка, посвященная Грабарю

Выставка к 150-летию со дня рождения Грабаря откроется в Третьяковской галерее 18 ноября

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004
Здание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Третьяковке 18 ноября откроется выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения", приуроченная к юбилею одного из основоположников русского импрессионизма, сообщается на сайте институции.
Игорь Грабарь был директором Третьяковской галереи, главой Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи, директором Московского института изобразительных искусств, главой Всероссийской Академии художеств в Ленинграде и Художественного института при ней, руководителем Института истории искусства и охраны памятников архитектуры при АН СССР. Он "внес большой вклад в развитие науки об искусстве в нашей стране", рассказывают в музее.
Как художник Грабарь повлиял на становление импрессионизма в России.
"Он создал яркие, эффектные, жизнеутверждающие полотна, основываясь на опыте европейского импрессионизма, постимпрессионизма, символизма и модерна", — объясняют в галерее.
В своем творчестве Грабарь "прошел путь от импрессионизма к декоративной плоскостности и обобщенности сезаннизма" и стал мастером соцреализма, уточняют в Третьяковке.
Выставка продлится до 26 февраля 2023 года.
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