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В Госдуме рассказали о процедуре вхождения новых территорий в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
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https://ria.ru/20220930/territorii-1820507566.html
В Госдуме рассказали о процедуре вхождения новых территорий в состав России
В Госдуме рассказали о процедуре вхождения новых территорий в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
В Госдуме рассказали о процедуре вхождения новых территорий в состав России
После признания независимости Херсонской и Запорожской областей эти регионы, а также ДНР и ЛНР подпишут договоры о вхождении в РФ, после чего документы... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:37
2022-09-30T09:37
специальная военная операция на украине
политика
олег морозов
госдума рф
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. После признания независимости Херсонской и Запорожской областей эти регионы, а также ДНР и ЛНР подпишут договоры о вхождении в РФ, после чего документы рассмотрит Конституционный суд, Госдума и Совет Федерации, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по контролю Олег Морозов.Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав РФ, на заседании 4 октября, уточнил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Ранее Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями."Дальше по процедуре эти теперь уже четыре независимые территориально-государственные образования подписывают договор с Россией о вхождении в состав РФ", - рассказал парламентарий, уточнив, что после договоры рассмотрит Конституционный суд.Позже ГД должна ратифицировать договор, а также рассмотреть и принять федеральный конституционный закон о принятии этих территорий в состав РФ. Как уточнил Морозов, Госдума рассмотрит документы уже в понедельник."СФ одобряет эти законы (закон), президент подписывает. Соответствующее изменение вносится в Конституцию", - резюмировал политик.
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политика, олег морозов, госдума рф, совет федерации рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Олег Морозов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия
09:37 30.09.2022
 
В Госдуме рассказали о процедуре вхождения новых территорий в состав России

Документы о вхождении новых территорий в состав России рассмотрят КС, Госдума и Совфед

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. После признания независимости Херсонской и Запорожской областей эти регионы, а также ДНР и ЛНР подпишут договоры о вхождении в РФ, после чего документы рассмотрит Конституционный суд, Госдума и Совет Федерации, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по контролю Олег Морозов.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав РФ, на заседании 4 октября, уточнил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Ранее Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
"Дальше по процедуре эти теперь уже четыре независимые территориально-государственные образования подписывают договор с Россией о вхождении в состав РФ", - рассказал парламентарий, уточнив, что после договоры рассмотрит Конституционный суд.
Позже ГД должна ратифицировать договор, а также рассмотреть и принять федеральный конституционный закон о принятии этих территорий в состав РФ. Как уточнил Морозов, Госдума рассмотрит документы уже в понедельник.
"СФ одобряет эти законы (закон), президент подписывает. Соответствующее изменение вносится в Конституцию", - резюмировал политик.
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