https://ria.ru/20220930/stoltenberg-1820748701.html

Немецкий телеканал во время выступления Столтенберга пустил кадры с Путиным

Немецкий телеканал во время выступления Столтенберга пустил кадры с Путиным - РИА Новости, 30.09.2022

Немецкий телеканал во время выступления Столтенберга пустил кадры с Путиным

Трансляция выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале Deutsche Welle* прервалась картинкой с речью президента России... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:16

2022-09-30T20:16

2022-09-30T21:31

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йенс столтенберг

владимир путин

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нато

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Трансляция выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале Deutsche Welle* прервалась картинкой с речью президента России Владимира Путина.Столтенберг выступал перед репортерами на брифинге, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры с речью российского лидера на концерте-митинге на Красной площади по случаю присоединения четырех регионов. В эфир попал момент, когда Путин заявил: "Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории". После этого режиссер прервал трансляцию включением из студии, где ведущий заявил о "странном стечении обстоятельств". Затем зрителям вновь показали генсека НАТО.В конце сентября на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоялся референдум, на котором абсолютно большинство избирателей проголосовали за присоединение к России. В пятницу, 30 сентября, в Москве Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры об их присоединении к России.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html

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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, нато