20:16 30.09.2022 (обновлено: 21:31 30.09.2022)
Немецкий телеканал во время выступления Столтенберга пустил кадры с Путиным
Телеканал Deutsche Welle прервал трансляцию брифинга Столтенберга видео с речью Путина
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Трансляция выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале Deutsche Welle* прервалась картинкой с речью президента России Владимира Путина.
Столтенберг выступал перед репортерами на брифинге, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры с речью российского лидера на концерте-митинге на Красной площади по случаю присоединения четырех регионов. В эфир попал момент, когда Путин заявил: "Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории". После этого режиссер прервал трансляцию включением из студии, где ведущий заявил о "странном стечении обстоятельств". Затем зрителям вновь показали генсека НАТО.
В конце сентября на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоялся референдум, на котором абсолютно большинство избирателей проголосовали за присоединение к России. В пятницу, 30 сентября, в Москве Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры об их присоединении к России.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.