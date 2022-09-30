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Немецкий телеканал во время выступления Столтенберга пустил кадры с Путиным - РИА Новости, 30.09.2022
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Немецкий телеканал во время выступления Столтенберга пустил кадры с Путиным
Немецкий телеканал во время выступления Столтенберга пустил кадры с Путиным - РИА Новости, 30.09.2022
Немецкий телеканал во время выступления Столтенберга пустил кадры с Путиным
Трансляция выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале Deutsche Welle* прервалась картинкой с речью президента России... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:16
2022-09-30T21:31
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
нато
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Трансляция выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале Deutsche Welle* прервалась картинкой с речью президента России Владимира Путина.Столтенберг выступал перед репортерами на брифинге, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры с речью российского лидера на концерте-митинге на Красной площади по случаю присоединения четырех регионов. В эфир попал момент, когда Путин заявил: "Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории". После этого режиссер прервал трансляцию включением из студии, где ведущий заявил о "странном стечении обстоятельств". Затем зрителям вновь показали генсека НАТО.В конце сентября на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоялся референдум, на котором абсолютно большинство избирателей проголосовали за присоединение к России. В пятницу, 30 сентября, в Москве Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры об их присоединении к России.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, НАТО
20:16 30.09.2022 (обновлено: 21:31 30.09.2022)
 
Немецкий телеканал во время выступления Столтенберга пустил кадры с Путиным

Телеканал Deutsche Welle прервал трансляцию брифинга Столтенберга видео с речью Путина

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Трансляция выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале Deutsche Welle* прервалась картинкой с речью президента России Владимира Путина.
Столтенберг выступал перед репортерами на брифинге, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры с речью российского лидера на концерте-митинге на Красной площади по случаю присоединения четырех регионов. В эфир попал момент, когда Путин заявил: "Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории". После этого режиссер прервал трансляцию включением из студии, где ведущий заявил о "странном стечении обстоятельств". Затем зрителям вновь показали генсека НАТО.
В конце сентября на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоялся референдум, на котором абсолютно большинство избирателей проголосовали за присоединение к России. В пятницу, 30 сентября, в Москве Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры об их присоединении к России.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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