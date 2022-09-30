https://ria.ru/20220930/stoltenberg-1820746720.html
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком - РИА Новости, 30.09.2022
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга циничным мальчиком, поскольку тот советует Киеву не прекращать воевать. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:05
2022-09-30T20:05
2022-09-30T20:14
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга циничным мальчиком, поскольку тот советует Киеву не прекращать воевать.Ранее в пятницу генсек НАТО заявил на брифинге, что НАТО и союзники по альянсу не являются частью конфликта, и поддерживать Украину не означает быть частью конфликта. Он также отметил, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, как и любое другое государство, а НАТО помогает Киеву реализовывать это право."Столтенберг: если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", - написал Медведев в своем Тelegram-канале.
https://ria.ru/20220930/medvedev-1820655576.html
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нато, в мире, дмитрий медведев, украина, киев, россия, оон, йенс столтенберг
НАТО, В мире, Дмитрий Медведев, Украина, Киев, Россия, ООН, Йенс Столтенберг
20:05 30.09.2022 (обновлено: 20:14 30.09.2022)
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком
Медведев назвал генсека НАТО Столтенберга циничным мальчиком