https://ria.ru/20220930/spiski-1820599615.html

Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин

Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин - РИА Новости, 30.09.2022

Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин

Администрация Краснодара опровергла информацию о формировании списка военнообязанных женщин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:42

2022-09-30T14:42

2022-09-30T14:42

краснодар

россия

краснодарский край

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Администрация Краснодара опровергла информацию о формировании списка военнообязанных женщин.Как сообщила пресс-служба городской администрации, в сети появился фальшивый снимок письма в адрес администрации Краснодара о формировании списков военнообязанных женщин и его дальнейшем направлении в адрес военного комиссариата края. Кроме того, по данным мэрии, документ якобы был опубликован на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте", а позже удалён."Эта информация не соответствует действительности, администрация Краснодара не размещала данный документ. Более того, как сообщили в военном комиссариате Краснодарского края, сам документ является фейком", - сообщила горадминистрация в Telegram-канале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский отмечал, что женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодар, россия, краснодарский край, вооруженные силы рф