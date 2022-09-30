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Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин - РИА Новости, 30.09.2022
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Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин
Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин - РИА Новости, 30.09.2022
Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин
Администрация Краснодара опровергла информацию о формировании списка военнообязанных женщин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:42
2022-09-30T14:42
краснодар
россия
краснодарский край
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Администрация Краснодара опровергла информацию о формировании списка военнообязанных женщин.Как сообщила пресс-служба городской администрации, в сети появился фальшивый снимок письма в адрес администрации Краснодара о формировании списков военнообязанных женщин и его дальнейшем направлении в адрес военного комиссариата края. Кроме того, по данным мэрии, документ якобы был опубликован на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте", а позже удалён."Эта информация не соответствует действительности, администрация Краснодара не размещала данный документ. Более того, как сообщили в военном комиссариате Краснодарского края, сам документ является фейком", - сообщила горадминистрация в Telegram-канале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский отмечал, что женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна.
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краснодар, россия, краснодарский край, вооруженные силы рф
Краснодар, Россия, Краснодарский край, Вооруженные силы РФ
14:42 30.09.2022
 
Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин

Власти Краснодара назвали сообщения о создании списка военнообязанных женщин фейком

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Администрация Краснодара опровергла информацию о формировании списка военнообязанных женщин.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, в сети появился фальшивый снимок письма в адрес администрации Краснодара о формировании списков военнообязанных женщин и его дальнейшем направлении в адрес военного комиссариата края. Кроме того, по данным мэрии, документ якобы был опубликован на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте", а позже удалён.
"Эта информация не соответствует действительности, администрация Краснодара не размещала данный документ. Более того, как сообщили в военном комиссариате Краснодарского края, сам документ является фейком", - сообщила горадминистрация в Telegram-канале.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский отмечал, что женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна.
 
КраснодарРоссияКраснодарский крайВооруженные силы РФ
 
 
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