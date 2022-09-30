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Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин
Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин - РИА Новости, 30.09.2022
Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин
Администрация Краснодара опровергла информацию о формировании списка военнообязанных женщин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:42
2022-09-30T14:42
2022-09-30T14:42
краснодар
россия
краснодарский край
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Администрация Краснодара опровергла информацию о формировании списка военнообязанных женщин.Как сообщила пресс-служба городской администрации, в сети появился фальшивый снимок письма в адрес администрации Краснодара о формировании списков военнообязанных женщин и его дальнейшем направлении в адрес военного комиссариата края. Кроме того, по данным мэрии, документ якобы был опубликован на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте", а позже удалён."Эта информация не соответствует действительности, администрация Краснодара не размещала данный документ. Более того, как сообщили в военном комиссариате Краснодарского края, сам документ является фейком", - сообщила горадминистрация в Telegram-канале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский отмечал, что женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, россия, краснодарский край, вооруженные силы рф
Краснодар, Россия, Краснодарский край, Вооруженные силы РФ
Власти Краснодара опровергли сообщения о списках военнообязанных женщин
Власти Краснодара назвали сообщения о создании списка военнообязанных женщин фейком