https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820581883.html

Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 30.09.2022

Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:47

2022-09-30T13:47

2022-09-30T14:03

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

в мире

николаев (украина)

днепропетровская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816515591_0:15:3051:1731_1920x0_80_0_0_39978c9bc7f825ea4cc29a33372517a8.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской областях и городе Николаев, сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Закотное ДНР и города Николаев, 128-й горно-штурмовой бригады украинских военных и 121-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Осокоровка Херсонской области и Времевка ДНР, 66-й и 93-й механизированных бригад в районе населённого пункта Редкодуб ДНР, а также 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах."Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Маяки Донецкой Народной Республики, Лежино Запорожской области, Павлоград, Коломийцево Днепропетровской области и города Николаев, а также два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820582995.html

россия

донецкая народная республика

николаев (украина)

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, николаев (украина), днепропетровская область, вооруженные силы украины