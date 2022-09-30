https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820581883.html
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 30.09.2022
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:47
2022-09-30T13:47
2022-09-30T14:03
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
в мире
николаев (украина)
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской областях и городе Николаев, сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Закотное ДНР и города Николаев, 128-й горно-штурмовой бригады украинских военных и 121-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Осокоровка Херсонской области и Времевка ДНР, 66-й и 93-й механизированных бригад в районе населённого пункта Редкодуб ДНР, а также 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах."Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Маяки Донецкой Народной Республики, Лежино Запорожской области, Павлоград, Коломийцево Днепропетровской области и города Николаев, а также два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820582995.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, николаев (украина), днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире, Николаев (Украина), Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
13:47 30.09.2022 (обновлено: 14:03 30.09.2022)
Российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Минобороны: российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов