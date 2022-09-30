https://ria.ru/20220930/spetsodezhda-1820499273.html

ФАС изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение

ФАС изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение - РИА Новости, 30.09.2022

ФАС изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение, направила соответствующие запросы в "Военторг",... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:34

2022-09-30T08:34

2022-09-30T08:34

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

военторг

спортмастер

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение, направила соответствующие запросы в "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI, сообщает ведомство.Уточняется, что анализ проводится в связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения."ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции. … Для этого антимонопольная служба направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию", - говорится в сообщении.Так, в числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство примет меры.Также ФАС напомнила о необходимости соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. В частности, указав на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/fas-1820093254.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), военторг, спортмастер, безопасность