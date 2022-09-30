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ФАС изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение - РИА Новости, 30.09.2022
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ФАС изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение
ФАС изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение - РИА Новости, 30.09.2022
ФАС изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение, направила соответствующие запросы в "Военторг",... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:34
2022-09-30T08:34
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
военторг
спортмастер
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение, направила соответствующие запросы в "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI, сообщает ведомство.Уточняется, что анализ проводится в связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения."ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции. … Для этого антимонопольная служба направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию", - говорится в сообщении.Так, в числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство примет меры.Также ФАС напомнила о необходимости соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. В частности, указав на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), военторг, спортмастер, безопасность
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Военторг, Спортмастер, Безопасность
08:34 30.09.2022
 
ФАС изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение

ФАС по просьбе депутатов изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение, направила соответствующие запросы в "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI, сообщает ведомство.
Уточняется, что анализ проводится в связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.
"ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции. … Для этого антимонопольная служба направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию", - говорится в сообщении.
Так, в числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство примет меры.
Также ФАС напомнила о необходимости соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. В частности, указав на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 15:37
В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары
 
Владимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ВоенторгСпортмастерБезопасность
 
 
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