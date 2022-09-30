https://ria.ru/20220930/slazhivanie-1820525979.html

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных у зоны спецоперации

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных у зоны спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных у зоны спецоперации

Минобороны РФ в пятницу опубликовало кадры боевого слаживания призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев на полигонах в непосредственной близости... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:56

2022-09-30T10:56

2022-09-30T10:56

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны РФ в пятницу опубликовало кадры боевого слаживания призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев на полигонах в непосредственной близости к районам спецоперации."На полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы проходят боевое слаживание в составе подразделений. Военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей)", - следует из описания к видео.В министерстве уточнили, что военнослужащие в ходе боевого слаживания осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем ПВО, вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты, бронетранспортерах."После боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - подчеркнули в Минобороны РФ.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220930/povestka-1820506945.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах. Видео Минобороны Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах. Видео Минобороны 2022-09-30T10:56 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии, россия