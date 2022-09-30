https://ria.ru/20220930/slazhivanie-1820525979.html
Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных у зоны спецоперации
Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных у зоны спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных у зоны спецоперации
Минобороны РФ в пятницу опубликовало кадры боевого слаживания призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев на полигонах в непосредственной близости... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:56
2022-09-30T10:56
2022-09-30T10:56
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны РФ в пятницу опубликовало кадры боевого слаживания призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев на полигонах в непосредственной близости к районам спецоперации."На полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы проходят боевое слаживание в составе подразделений. Военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей)", - следует из описания к видео.В министерстве уточнили, что военнослужащие в ходе боевого слаживания осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем ПВО, вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты, бронетранспортерах."После боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - подчеркнули в Минобороны РФ.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220930/povestka-1820506945.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах. Видео Минобороны
Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах. Видео Минобороны
2022-09-30T10:56
true
PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России, Россия
Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных у зоны спецоперации
Минобороны показало кадры боевого слаживания мобилизованных вблизи зоны спецоперации
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны РФ в пятницу опубликовало кадры боевого слаживания призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев на полигонах в непосредственной близости к районам спецоперации.
"На полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы проходят боевое слаживание в составе подразделений. Военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей)", - следует из описания к видео.
В министерстве уточнили, что военнослужащие в ходе боевого слаживания осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем ПВО, вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты, бронетранспортерах.
"После боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.