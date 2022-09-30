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В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
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В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий
В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий
Новые сенаторы от новых субъектов РФ появятся в Совете Федерации в ближайшее время, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:57
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валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новые сенаторы от новых субъектов РФ появятся в Совете Федерации в ближайшее время, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я рада ещё и тому, что к нам в Совет Федерации придёт восемь новых сенаторов, по два человека от каждого нового субъекта. Сейчас уже изготавливаются флаги этих новых субъектов РФ. Они в ближайшие дни уже появятся в Совете Федерации", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, политика
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Политика
16:57 30.09.2022 (обновлено: 20:47 30.09.2022)
 
В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий

Матвиенко: в Совфед в ближайшее время придут восемь сенаторов от новых территорий

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новые сенаторы от новых субъектов РФ появятся в Совете Федерации в ближайшее время, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я рада ещё и тому, что к нам в Совет Федерации придёт восемь новых сенаторов, по два человека от каждого нового субъекта. Сейчас уже изготавливаются флаги этих новых субъектов РФ. Они в ближайшие дни уже появятся в Совете Федерации", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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