https://ria.ru/20220930/senatory-1820665236.html
В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий
В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий
Новые сенаторы от новых субъектов РФ появятся в Совете Федерации в ближайшее время, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:57
2022-09-30T16:57
2022-09-30T20:47
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новые сенаторы от новых субъектов РФ появятся в Совете Федерации в ближайшее время, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я рада ещё и тому, что к нам в Совет Федерации придёт восемь новых сенаторов, по два человека от каждого нового субъекта. Сейчас уже изготавливаются флаги этих новых субъектов РФ. Они в ближайшие дни уже появятся в Совете Федерации", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, политика
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Политика
16:57 30.09.2022 (обновлено: 20:47 30.09.2022)
В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий
Матвиенко: в Совфед в ближайшее время придут восемь сенаторов от новых территорий