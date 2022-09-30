https://ria.ru/20220930/senatory-1820665236.html

В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий

В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

В Совфед придут восемь сенаторов от новых территорий

Новые сенаторы от новых субъектов РФ появятся в Совете Федерации в ближайшее время, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:57

2022-09-30T16:57

2022-09-30T20:47

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новые сенаторы от новых субъектов РФ появятся в Совете Федерации в ближайшее время, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я рада ещё и тому, что к нам в Совет Федерации придёт восемь новых сенаторов, по два человека от каждого нового субъекта. Сейчас уже изготавливаются флаги этих новых субъектов РФ. Они в ближайшие дни уже появятся в Совете Федерации", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220930/putin-1820662134.html

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Влада Копылова

валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, политика