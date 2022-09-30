https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820697887.html

США ввели санкции против Совета Федерации

США ввели санкции против Совета Федерации - РИА Новости, 30.09.2022

США ввели санкции против Совета Федерации

США ввели санкции против Совета Федерации, сообщает американский минфин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:13

2022-09-30T18:13

2022-09-30T18:13

сша

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совет федерации рф

госдума рф

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели санкции против Совета Федерации, сообщает американский минфин."Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Цель санкций - государственное образование", - говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.Санкции против верхней палаты российского парламента введены за то, что она "является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства России", сообщает ведомство.Кроме того, под санкции попали депутаты Госдумы РФ, против которых ранее не было введено ограничительных мер, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220930/shuvalov-1820697299.html

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сша, россия, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов сша