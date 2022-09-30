Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против Совета Федерации - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820697887.html
США ввели санкции против Совета Федерации
США ввели санкции против Совета Федерации - РИА Новости, 30.09.2022
США ввели санкции против Совета Федерации
США ввели санкции против Совета Федерации, сообщает американский минфин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:13
2022-09-30T18:13
сша
россия
совет федерации рф
госдума рф
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794089268_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fd98b93af262c347d507d4a3d3dd154.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели санкции против Совета Федерации, сообщает американский минфин."Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Цель санкций - государственное образование", - говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.Санкции против верхней палаты российского парламента введены за то, что она "является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства России", сообщает ведомство.Кроме того, под санкции попали депутаты Госдумы РФ, против которых ранее не было введено ограничительных мер, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220930/shuvalov-1820697299.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794089268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9be4e6b245974788d8dc7ebbb3095c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов сша
США, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Министерство финансов США
18:13 30.09.2022
 
США ввели санкции против Совета Федерации

Минфин США сообщил о введении санкций против Совета Федерации

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели санкции против Совета Федерации, сообщает американский минфин.
"Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Цель санкций - государственное образование", - говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.
Санкции против верхней палаты российского парламента введены за то, что она "является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства России", сообщает ведомство.
Кроме того, под санкции попали депутаты Госдумы РФ, против которых ранее не было введено ограничительных мер, говорится в сообщении.
Председатель банка ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 18:11
Канада ввела санкции против членов семьи Шувалова
 
СШАРоссияСовет Федерации РФГосдума РФМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала