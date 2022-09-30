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Путин назвал одну из причин многовековой русофобии - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин назвал одну из причин многовековой русофобии
Путин назвал одну из причин многовековой русофобии - РИА Новости, 30.09.2022
Путин назвал одну из причин многовековой русофобии
Одна из причин многовековой русофобии - мы не дали себя обобрать в период колонизации, заставили Европу равноправно торговать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:41
2022-09-30T16:05
владимир путин
россия
в мире
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Одна из причин многовековой русофобии - мы не дали себя обобрать в период колонизации, заставили Европу равноправно торговать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/rusofobiya-1819880662.html
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луганская народная республика
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владимир путин, россия, в мире, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Владимир Путин, Россия, В мире, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
15:41 30.09.2022 (обновлено: 16:05 30.09.2022)
 
Путин назвал одну из причин многовековой русофобии

Путин: отстаивание возможности на равноправную торговлю с Европой привело к русофобии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Одна из причин многовековой русофобии - мы не дали себя обобрать в период колонизации, заставили Европу равноправно торговать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
"Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю в взаимной выгоде, этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях – православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытой для всех русской культуре и русском слове", - сказал Путин.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 17:59
Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии
 
Владимир ПутинРоссияВ миреЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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