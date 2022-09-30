15:41 30.09.2022 (обновлено: 16:05 30.09.2022)
Путин назвал одну из причин многовековой русофобии
Путин: отстаивание возможности на равноправную торговлю с Европой привело к русофобии
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Одна из причин многовековой русофобии - мы не дали себя обобрать в период колонизации, заставили Европу равноправно торговать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
"Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю в взаимной выгоде, этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях – православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытой для всех русской культуре и русском слове", - сказал Путин.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
27 сентября, 17:59Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии