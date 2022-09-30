https://ria.ru/20220930/rpts-1820633139.html

РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум

РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум - РИА Новости, 30.09.2022

РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум

Управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья, в круг компетенций которого входят епархии на территории Украины, будет... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:55

2022-09-30T15:55

2022-09-30T15:55

религия

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

луганская народная республика

запорожская область

московская патриархия

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья, в круг компетенций которого входят епархии на территории Украины, будет организовывать жизнь приходов Русской православной церкви на территориях, изъявивших желание присоединиться к РФ на референдумах, сказал РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук."Решением Священного синода от 24 марта 2022 года было образовано управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья под руководством митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. В круг его компетенции входят и епархии на территории Украины", – сказал он РИА Новости.Синод, согласно журналам его заседания, опубликованным сайтом Московской патриархии, принял такое решение, заслушав сообщение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости этого шага.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.

https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html

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луганская народная республика

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Никита Бизин

Никита Бизин

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Никита Бизин

владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, луганская народная республика, запорожская область, московская патриархия, совет федерации рф, религия