РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум
© РИА НовостиХрам в Донецке, уцелевший при украинском обстреле из "Урагана". Кадр видео
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья, в круг компетенций которого входят епархии на территории Украины, будет организовывать жизнь приходов Русской православной церкви на территориях, изъявивших желание присоединиться к РФ на референдумах, сказал РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
"Решением Священного синода от 24 марта 2022 года было образовано управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья под руководством митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. В круг его компетенции входят и епархии на территории Украины", – сказал он РИА Новости.
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Синод, согласно журналам его заседания, опубликованным сайтом Московской патриархии, принял такое решение, заслушав сообщение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости этого шага.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.