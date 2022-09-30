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РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум - РИА Новости, 30.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220930/rpts-1820633139.html
РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум
РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум - РИА Новости, 30.09.2022
РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум
Управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья, в круг компетенций которого входят епархии на территории Украины, будет... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:55
2022-09-30T15:55
религия
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
луганская народная республика
запорожская область
московская патриархия
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья, в круг компетенций которого входят епархии на территории Украины, будет организовывать жизнь приходов Русской православной церкви на территориях, изъявивших желание присоединиться к РФ на референдумах, сказал РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук."Решением Священного синода от 24 марта 2022 года было образовано управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья под руководством митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. В круг его компетенции входят и епархии на территории Украины", – сказал он РИА Новости.Синод, согласно журналам его заседания, опубликованным сайтом Московской патриархии, принял такое решение, заслушав сообщение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости этого шага.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, луганская народная республика, запорожская область, московская патриархия, совет федерации рф, религия
Религия, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Московская Патриархия, Совет Федерации РФ, Религия
15:55 30.09.2022
 

РПЦ организует жизнь приходов на территориях, где прошел референдум

© РИА НовостиХрам в Донецке, уцелевший при украинском обстреле из "Урагана". Кадр видео
Храм в Донецке, уцелевший при украинском обстреле из Урагана. Кадр видео
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья, в круг компетенций которого входят епархии на территории Украины, будет организовывать жизнь приходов Русской православной церкви на территориях, изъявивших желание присоединиться к РФ на референдумах, сказал РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
"Решением Священного синода от 24 марта 2022 года было образовано управление Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья под руководством митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. В круг его компетенции входят и епархии на территории Украины", – сказал он РИА Новости.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
Синод, согласно журналам его заседания, опубликованным сайтом Московской патриархии, принял такое решение, заслушав сообщение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости этого шага.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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РелигияВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьМосковская ПатриархияСовет Федерации РФРелигия
 
 
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