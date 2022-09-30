12:18 30.09.2022 (обновлено: 12:35 30.09.2022)
Освобожденные территории станут территорией России, заявил Песков
Песков: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется. Они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации", - ответил Песков на вопрос, будет ли означать, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как любой другой регион России, вольются и в состав союзного государства.
"Ничем иным это не будет", - ответил Песков на вопрос о том, как Россия будет воспринимать возможный удар по новым территориям со стороны Украины, будет ли это рассматриваться как акт агрессии против России с соответствующим ответом или будет что-то еще, после сегодняшнего события в Георгиевском зале Кремля и подписания документов о вхождении четырех территорий в состав РФ.
"Будет обращение, выступление президента РФ- еще раз повторяю, объемное выступление - и затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", - сказал Песков журналистам.
По словам Пескова, тема референдумов была на повестке дня общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи.
Лидеры РФ и Белоруссии в понедельник провели переговоры в Сочи, они коснулись темы западных санкций и противостояния им.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.
В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент России подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.