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Освобожденные территории станут территорией России, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022
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Освобожденные территории станут территорией России, заявил Песков
Освобожденные территории станут территорией России, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022
Освобожденные территории станут территорией России, заявил Песков
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве, сообщил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:18
2022-09-30T12:35
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется. Они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации", - ответил Песков на вопрос, будет ли означать, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как любой другой регион России, вольются и в состав союзного государства."Ничем иным это не будет", - ответил Песков на вопрос о том, как Россия будет воспринимать возможный удар по новым территориям со стороны Украины, будет ли это рассматриваться как акт агрессии против России с соответствующим ответом или будет что-то еще, после сегодняшнего события в Георгиевском зале Кремля и подписания документов о вхождении четырех территорий в состав РФ."Будет обращение, выступление президента РФ- еще раз повторяю, объемное выступление - и затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", - сказал Песков журналистам.По словам Пескова, тема референдумов была на повестке дня общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи.Лидеры РФ и Белоруссии в понедельник провели переговоры в Сочи, они коснулись темы западных санкций и противостояния им.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент России подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
https://ria.ru/20220930/dogovor-1820475717.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, в мире, денис пушилин, леонид пасечник
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник
12:18 30.09.2022 (обновлено: 12:35 30.09.2022)
 
Освобожденные территории станут территорией России, заявил Песков

Песков: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется. Они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации", - ответил Песков на вопрос, будет ли означать, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как любой другой регион России, вольются и в состав союзного государства.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 00:10
В Кремле подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий
"Ничем иным это не будет", - ответил Песков на вопрос о том, как Россия будет воспринимать возможный удар по новым территориям со стороны Украины, будет ли это рассматриваться как акт агрессии против России с соответствующим ответом или будет что-то еще, после сегодняшнего события в Георгиевском зале Кремля и подписания документов о вхождении четырех территорий в состав РФ.
"Будет обращение, выступление президента РФ- еще раз повторяю, объемное выступление - и затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", - сказал Песков журналистам.
По словам Пескова, тема референдумов была на повестке дня общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи.
Лидеры РФ и Белоруссии в понедельник провели переговоры в Сочи, они коснулись темы западных санкций и противостояния им.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.
В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент России подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:19Специальная военная операция на Украине
В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхВ миреДенис ПушилинЛеонид Пасечник
 
 
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