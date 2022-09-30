https://ria.ru/20220930/rossiya-1820556849.html

Освобожденные территории станут территорией России, заявил Песков

Освобожденные территории станут территорией России, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022

Освобожденные территории станут территорией России, заявил Песков

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве, сообщил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:18

2022-09-30T12:18

2022-09-30T12:35

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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в мире

денис пушилин

леонид пасечник

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется. Они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации", - ответил Песков на вопрос, будет ли означать, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как любой другой регион России, вольются и в состав союзного государства."Ничем иным это не будет", - ответил Песков на вопрос о том, как Россия будет воспринимать возможный удар по новым территориям со стороны Украины, будет ли это рассматриваться как акт агрессии против России с соответствующим ответом или будет что-то еще, после сегодняшнего события в Георгиевском зале Кремля и подписания документов о вхождении четырех территорий в состав РФ."Будет обращение, выступление президента РФ- еще раз повторяю, объемное выступление - и затем будет церемония подписания документов. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", - сказал Песков журналистам.По словам Пескова, тема референдумов была на повестке дня общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи.Лидеры РФ и Белоруссии в понедельник провели переговоры в Сочи, они коснулись темы западных санкций и противостояния им.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент России подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

https://ria.ru/20220930/dogovor-1820475717.html

https://ria.ru/20220930/zaschita-1820498194.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, в мире, денис пушилин, леонид пасечник