https://ria.ru/20220930/rezolyutsiya-1820774271.html

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о непризнании референдумов

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о непризнании референдумов - РИА Новости, 30.09.2022

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о непризнании референдумов

Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции США и Албании о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T22:39

2022-09-30T22:39

2022-09-30T23:44

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ООН, 30 сен — РИА Новости. Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции США и Албании о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил корреспондент РИА Новости.В тексте осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах Украины, в рамках международно признанных границ". Отмечалось также, что действия Москвы не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов.Авторы призывали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России. Кроме того, от Москвы требовали немедленно вывести военные силы с Украины.Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, некоторые из коллег по Совету в этой ситуации нарушили приличия и достигли дна. По его словам, они пытались принять резолюцию, прямо осуждающую члена Совбеза, хотя подобное никому никогда не удавалось.Резолюцию поддержали десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия. Представители обеих стран подчеркнули, что Совбез ООН должен помогать снижать напряжение, а не нагнетать его.Ранее Небензя заявил, что Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, и напомнил о ситуации с самопровозглашенным Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. В частности, Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны.В 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане — вопреки воле советского руководства и всего народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза. В свою очередь, при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал — поглощение Западной Германией Восточной прошло без голосования.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за отделение Каталонии от Испании проголосовали 90 процентов жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.Ранее в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

https://ria.ru/20220928/referendumy-1819950385.html

https://ria.ru/20220930/britaniya-1820760038.html

https://ria.ru/20220930/niderlandy-1820765117.html

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