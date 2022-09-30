22:39 30.09.2022 (обновлено: 23:44 30.09.2022)
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о непризнании референдумов
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США и Албании о непризнании референдумов
© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН
© AP Photo / Julie Jacobson
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
ООН, 30 сен — РИА Новости. Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции США и Албании о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил корреспондент РИА Новости.
28 сентября, 01:11Небензя заявил в Совбезе ООН, что референдумы прошли прозрачно
Авторы призывали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России. Кроме того, от Москвы требовали немедленно вывести военные силы с Украины.
Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, некоторые из коллег по Совету в этой ситуации нарушили приличия и достигли дна. По его словам, они пытались принять резолюцию, прямо осуждающую члена Совбеза, хотя подобное никому никогда не удавалось.
Ранее Небензя заявил, что Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, и напомнил о ситуации с самопровозглашенным Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. В частности, Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны.
В 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане — вопреки воле советского руководства и всего народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза. В свою очередь, при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал — поглощение Западной Германией Восточной прошло без голосования.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за отделение Каталонии от Испании проголосовали 90 процентов жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Ранее в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.