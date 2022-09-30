РЭЦ объявил о старте конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" был объявлен 29 сентября на заседании конкурсной комиссии Всероссийского конкурса Центров поддержки экспорта, его итоги будут подведены в марте следующего года, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Решение о создании конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" было принято на ПМЭФ-2022, его поддержал Совет Федерации", - говорится в сообщении центра.
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"Считаю, что предпринимательская деятельность женщин — значимый драйвер роста несырьевого экспорта, увеличение которого является одной из национальных целей развития страны. Кроме того, результаты участия в межпарламентских мероприятиях в этом году подтверждают, что наши коллеги в Узбекистане, Туркменистане и других странах Центральной Азии заинтересованы в развитии экономического партнерства с участием женщин. Необходимо поддерживать эти отношения. В этой работе важна коммуникация на местах, которую в том числе обеспечивают центры поддержки экспорта, выступая связующим звеном между экспортерами, государством и зарубежными покупателями", — заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
"Цель этого конкурса - найти и рассказать всем о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью при ведении экспортной деятельности. Центры поддержки экспорта - очень важный элемент в системе господдержки. Ведь почти 50 тысяч экспортеров - это представители малого и среднего бизнеса. Около 80% из них — представители регионального бизнеса", - отметила в своем выступлении генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Российский экспортный центр разработал методику, по которой будут оценивать ЦПЭ. В конкурсе две номинации. Первая - это "Динамика вовлечения в экспорт". Оценивается количество предпринимательниц, которые обращаются в ЦПЭ за поддержкой их экспортной деятельности. Причем важна не цифра, а именно динамика вовлечения женщин. Оценка будет производится в баллах по специальной формуле, которая учитывает и количество пользовательниц услуг ЦПЭ, и относительный прирост, и их долю в общем количестве пользователей услуг. Вторая номинация - это "Новый женский экспорт". Здесь оценивается рост количества женщин-экспортеров, которые воспользовались услугами ЦПЭ и заключили экспортные контракты.
После того, как ЦПЭ распределятся по каждой номинации, предложения по определению победителей конкурса по каждой номинации (1-5 места), представляются в Конкурсную комиссию. По итогам голосования будут определены ЦПЭ, которые активнее всего вовлекают женщин в экспорт.