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РЭЦ объявил о старте конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 30.09.2022
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РЭЦ объявил о старте конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
РЭЦ объявил о старте конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 30.09.2022
РЭЦ объявил о старте конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Официальный старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" был объявлен 29 сентября на заседании конкурсной комиссии Всероссийского конкурса Центров... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:53
2022-09-30T10:53
российский экспортный центр (рэц)
россия
узбекистан
центральная азия
вероника никишина
галина карелова
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" был объявлен 29 сентября на заседании конкурсной комиссии Всероссийского конкурса Центров поддержки экспорта, его итоги будут подведены в марте следующего года, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Решение о создании конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" было принято на ПМЭФ-2022, его поддержал Совет Федерации", - говорится в сообщении центра."Считаю, что предпринимательская деятельность женщин — значимый драйвер роста несырьевого экспорта, увеличение которого является одной из национальных целей развития страны. Кроме того, результаты участия в межпарламентских мероприятиях в этом году подтверждают, что наши коллеги в Узбекистане, Туркменистане и других странах Центральной Азии заинтересованы в развитии экономического партнерства с участием женщин. Необходимо поддерживать эти отношения. В этой работе важна коммуникация на местах, которую в том числе обеспечивают центры поддержки экспорта, выступая связующим звеном между экспортерами, государством и зарубежными покупателями", — заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова."Цель этого конкурса - найти и рассказать всем о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью при ведении экспортной деятельности. Центры поддержки экспорта - очень важный элемент в системе господдержки. Ведь почти 50 тысяч экспортеров - это представители малого и среднего бизнеса. Около 80% из них — представители регионального бизнеса", - отметила в своем выступлении генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Российский экспортный центр разработал методику, по которой будут оценивать ЦПЭ. В конкурсе две номинации. Первая - это "Динамика вовлечения в экспорт". Оценивается количество предпринимательниц, которые обращаются в ЦПЭ за поддержкой их экспортной деятельности. Причем важна не цифра, а именно динамика вовлечения женщин. Оценка будет производится в баллах по специальной формуле, которая учитывает и количество пользовательниц услуг ЦПЭ, и относительный прирост, и их долю в общем количестве пользователей услуг. Вторая номинация - это "Новый женский экспорт". Здесь оценивается рост количества женщин-экспортеров, которые воспользовались услугами ЦПЭ и заключили экспортные контракты.После того, как ЦПЭ распределятся по каждой номинации, предложения по определению победителей конкурса по каждой номинации (1-5 места), представляются в Конкурсную комиссию. По итогам голосования будут определены ЦПЭ, которые активнее всего вовлекают женщин в экспорт.
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россия
узбекистан
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российский экспортный центр (рэц), россия, узбекистан, центральная азия, вероника никишина, галина карелова, совет федерации рф
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Узбекистан, Центральная Азия, Вероника Никишина, Галина Карелова, Совет Федерации РФ
10:53 30.09.2022
 

РЭЦ объявил о старте конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" был объявлен 29 сентября на заседании конкурсной комиссии Всероссийского конкурса Центров поддержки экспорта, его итоги будут подведены в марте следующего года, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Решение о создании конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" было принято на ПМЭФ-2022, его поддержал Совет Федерации", - говорится в сообщении центра.
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"Считаю, что предпринимательская деятельность женщин — значимый драйвер роста несырьевого экспорта, увеличение которого является одной из национальных целей развития страны. Кроме того, результаты участия в межпарламентских мероприятиях в этом году подтверждают, что наши коллеги в Узбекистане, Туркменистане и других странах Центральной Азии заинтересованы в развитии экономического партнерства с участием женщин. Необходимо поддерживать эти отношения. В этой работе важна коммуникация на местах, которую в том числе обеспечивают центры поддержки экспорта, выступая связующим звеном между экспортерами, государством и зарубежными покупателями", — заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
"Цель этого конкурса - найти и рассказать всем о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью при ведении экспортной деятельности. Центры поддержки экспорта - очень важный элемент в системе господдержки. Ведь почти 50 тысяч экспортеров - это представители малого и среднего бизнеса. Около 80% из них — представители регионального бизнеса", - отметила в своем выступлении генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Российский экспортный центр разработал методику, по которой будут оценивать ЦПЭ. В конкурсе две номинации. Первая - это "Динамика вовлечения в экспорт". Оценивается количество предпринимательниц, которые обращаются в ЦПЭ за поддержкой их экспортной деятельности. Причем важна не цифра, а именно динамика вовлечения женщин. Оценка будет производится в баллах по специальной формуле, которая учитывает и количество пользовательниц услуг ЦПЭ, и относительный прирост, и их долю в общем количестве пользователей услуг. Вторая номинация - это "Новый женский экспорт". Здесь оценивается рост количества женщин-экспортеров, которые воспользовались услугами ЦПЭ и заключили экспортные контракты.
После того, как ЦПЭ распределятся по каждой номинации, предложения по определению победителей конкурса по каждой номинации (1-5 места), представляются в Конкурсную комиссию. По итогам голосования будут определены ЦПЭ, которые активнее всего вовлекают женщин в экспорт.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияУзбекистанЦентральная АзияВероника НикишинаГалина КареловаСовет Федерации РФ
 
 
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