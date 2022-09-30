https://ria.ru/20220930/putin-1820734816.html

Путин выступил на концерте в честь присоединения к России новых территорий

Путин выступил на концерте в честь присоединения к России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

Путин выступил на концерте в честь присоединения к России новых территорий

Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:31

2022-09-30T19:31

2022-09-30T20:22

россия

владимир путин

луганская народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Президент назвал день подписания договоров историческим. Он отметил, что Россия предоставила жителям этих регионов право выбора и они его сделали. По его словам, в течение многих лет у жителей Донбасса пытались искоренить историческое сознание, но они сохранили любовь к Родине. "В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру — ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине, передали это своим детям", — отметил Путин.Глава государства добавил, что при присоединении новых территорий Россия открывает не только двери, но и сердце.Кроме того, Путин подчеркнул значимость этого шага и для России. По его словам, страна с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса обрела еще большую силу. Ранее в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Выступление Путина на Красной площади в честь присоединения новых регионов к России Выступление Путина перед концертом на Красной площади в честь присоединения новых регионов к России 2022-09-30T19:31 true PT9M06S

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Станислав Ванд

россия, владимир путин, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях