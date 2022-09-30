https://ria.ru/20220930/putin-1820734816.html
Путин выступил на концерте в честь присоединения к России новых территорий
Путин выступил на концерте в честь присоединения к России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Путин выступил на концерте в честь присоединения к России новых территорий
Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:31
2022-09-30T19:31
2022-09-30T20:22
россия
владимир путин
луганская народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Президент назвал день подписания договоров историческим. Он отметил, что Россия предоставила жителям этих регионов право выбора и они его сделали. По его словам, в течение многих лет у жителей Донбасса пытались искоренить историческое сознание, но они сохранили любовь к Родине. "В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру — ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине, передали это своим детям", — отметил Путин.Глава государства добавил, что при присоединении новых территорий Россия открывает не только двери, но и сердце.Кроме того, Путин подчеркнул значимость этого шага и для России. По его словам, страна с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса обрела еще большую силу. Ранее в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление Путина на Красной площади в честь присоединения новых регионов к России
Выступление Путина перед концертом на Красной площади в честь присоединения новых регионов к России
2022-09-30T19:31
true
PT9M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
19:31 30.09.2022 (обновлено: 20:22 30.09.2022)
Путин выступил на концерте в честь присоединения к России новых территорий
Владимир Путин выступил на митинге-концерте в поддержку вхождения новых территорий