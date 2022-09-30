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Путин: жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сделали выбор быть с Россией - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин: жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сделали выбор быть с Россией
Путин: жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сделали выбор быть с Россией - РИА Новости, 30.09.2022
Путин: жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сделали выбор быть с Россией
Современная Россия предоставила людям, проживающим в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях право выбора, и они сделали выбор быть с РФ, заявил президент... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:20
2022-09-30T19:34
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Современная Россия предоставила людям, проживающим в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях право выбора, и они сделали выбор быть с РФ, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на митинге-концерте на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов, Путин вспомнил, как формировался СССР, когда Россия создавала современную Украину. Президент подчеркнул, что "именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, которого никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве". При развале Советского Союза произошло то же самое: все решали элиты, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил, добавил глава государства."И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор - быть со своей исторической Родиной. С Россией!" - сказал он.Путин вспомнил, как во время выборов в Луганске начался артиллерийский обстрел, когда люди стояли в очереди на один из избирателых участков."Снаряд упал рядом. Ну, недалеко. Никто не покинул очереди на избирательный участок. Удивительно", - сказал президент.До этого Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/pravda-1820729535.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, владимир путин
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, Владимир Путин
19:20 30.09.2022 (обновлено: 19:34 30.09.2022)
 
Путин: жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сделали выбор быть с Россией

Путин: Россия предоставила людям в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях право выбора

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУчастники патриотической акции "Мы возвращаемся домой" у мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР
Участники патриотической акции Мы возвращаемся домой у мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Участники патриотической акции "Мы возвращаемся домой" у мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Современная Россия предоставила людям, проживающим в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях право выбора, и они сделали выбор быть с РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на митинге-концерте на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов, Путин вспомнил, как формировался СССР, когда Россия создавала современную Украину. Президент подчеркнул, что "именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, которого никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве". При развале Советского Союза произошло то же самое: все решали элиты, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил, добавил глава государства.
"За нами правда": в состав России приняли новые территории
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанк

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площадИ
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
"И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор - быть со своей исторической Родиной. С Россией!" - сказал он.
Путин вспомнил, как во время выборов в Луганске начался артиллерийский обстрел, когда люди стояли в очереди на один из избирателых участков.
"Снаряд упал рядом. Ну, недалеко. Никто не покинул очереди на избирательный участок. Удивительно", - сказал президент.
До этого Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 19:14
Россия стала сильнее, сила в правде, заявил Путин
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендум в ДонбассеВладимир Путин
 
 
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