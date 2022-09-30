https://ria.ru/20220930/putin-1820731373.html

Путин: жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сделали выбор быть с Россией

Путин: жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сделали выбор быть с Россией - РИА Новости, 30.09.2022

Путин: жители ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона сделали выбор быть с Россией

Современная Россия предоставила людям, проживающим в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях право выбора, и они сделали выбор быть с РФ, заявил президент... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:20

2022-09-30T19:20

2022-09-30T19:34

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

референдум в донбассе

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Современная Россия предоставила людям, проживающим в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях право выбора, и они сделали выбор быть с РФ, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на митинге-концерте на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов, Путин вспомнил, как формировался СССР, когда Россия создавала современную Украину. Президент подчеркнул, что "именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, которого никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве". При развале Советского Союза произошло то же самое: все решали элиты, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил, добавил глава государства."И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор - быть со своей исторической Родиной. С Россией!" - сказал он.Путин вспомнил, как во время выборов в Луганске начался артиллерийский обстрел, когда люди стояли в очереди на один из избирателых участков."Снаряд упал рядом. Ну, недалеко. Никто не покинул очереди на избирательный участок. Удивительно", - сказал президент.До этого Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/pravda-1820729535.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, владимир путин