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Путин заявил, что Россия открывает не только двери, но и сердце

Путин заявил, что Россия открывает не только двери, но и сердце - РИА Новости, 30.09.2022

Путин заявил, что Россия открывает не только двери, но и сердце

Россия открывает новым территориям не только двери, но и сердце, добро пожаловать домой, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:12

2022-09-30T19:12

2022-09-30T19:54

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в мире

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

евросоюз

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия открывает новым территориям не только двери, но и сердце, добро пожаловать домой, сказал президент России Владимир Путин."Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", - сказал Путин на концерте, посвященном присоединению новых территорий в состав России.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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"Россия открывает не только двери, но и сердце" – Путин о присоединении новых регионов "Россия открывает не только двери, но и сердце" – Путин о присоединении новых регионов 2022-09-30T19:12 true PT0M56S

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россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, евросоюз