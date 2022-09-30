16:45 30.09.2022 (обновлено: 17:01 30.09.2022)
Пушилин после подписания договора поблагодарил Путина
Пушилин поблагодарил Путина за восстановление исторической правды
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин после подписания договора о вступлении республики в состав РФ выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за решения, которые стали фундаментом восстановления исторической правды и справедливости.
Он назвал подписание документа историческим событием.
"От имени всех жителей Донецкой Народной Республики выражаю президенту Российской Федерации Владимиру Путину глубокую благодарность за каждый шаг, за каждое решение, которые стали фундаментом восстановления исторической правды и справедливости", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР также поздравил своих земляков.
"Мы дома! Донбасс вернулся в Россию, Россия приросла миллионами своих патриотов", - отметил Пушилин.
Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.
28 сентября, 08:00Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России