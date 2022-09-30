https://ria.ru/20220930/pushilin-1820660258.html

Пушилин после подписания договора поблагодарил Путина

Пушилин после подписания договора поблагодарил Путина - РИА Новости, 30.09.2022

Пушилин после подписания договора поблагодарил Путина

Глава ДНР Денис Пушилин после подписания договора о вступлении республики в состав РФ выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за решения,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:45

2022-09-30T16:45

2022-09-30T17:01

донецкая народная республика

референдум в донбассе

россия

политика

денис пушилин

луганская народная республика

владимир путин

леонид пасечник

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин после подписания договора о вступлении республики в состав РФ выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за решения, которые стали фундаментом восстановления исторической правды и справедливости.Он назвал подписание документа историческим событием."От имени всех жителей Донецкой Народной Республики выражаю президенту Российской Федерации Владимиру Путину глубокую благодарность за каждый шаг, за каждое решение, которые стали фундаментом восстановления исторической правды и справедливости", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР также поздравил своих земляков."Мы дома! Донбасс вернулся в Россию, Россия приросла миллионами своих патриотов", - отметил Пушилин.Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.

https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, референдум в донбассе, россия, политика, денис пушилин, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник