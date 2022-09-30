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Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор - РИА Новости, 30.09.2022
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Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор
Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор - РИА Новости, 30.09.2022
Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор
Суд в Астане приговорил обвиняемого в государственной измене и приготовлении к покушению на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 17 годам, сообщила... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:44
2022-09-30T21:44
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
комитет национальной безопасности (кнб)
астана
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АСТАНА, 30 сен – РИА Новости. Суд в Астане приговорил обвиняемого в государственной измене и приготовлении к покушению на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 17 годам, сообщила пресс-служба суда.Комитет национальной безопасности (КНБ) республики 3 апреля сообщил о задержании "агента иностранной разведки, планировавшего покушение на казахстанского лидера и ряд высокопоставленных государственных служащих". В КНБ поясняли, что задержанный одновременно планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. Кроме того, по данным спецслужб, им "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов". При обыске у него были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан, по данным КНБ, было завезено частями в профессионально замаскированном виде."Окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в сообщении суда.Согласно сообщению, обвинительный приговор в отношении казахстанца вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 28 сентября. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.
https://ria.ru/20220403/pokushenie-1781510976.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, комитет национальной безопасности (кнб), астана
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Комитет национальной безопасности (КНБ), Астана
21:44 30.09.2022
 
Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор

Суд в Астане приговорил обвиняемого в покушении на президента Казахстана к 17 годам

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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АСТАНА, 30 сен – РИА Новости. Суд в Астане приговорил обвиняемого в государственной измене и приготовлении к покушению на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 17 годам, сообщила пресс-служба суда.
Комитет национальной безопасности (КНБ) республики 3 апреля сообщил о задержании "агента иностранной разведки, планировавшего покушение на казахстанского лидера и ряд высокопоставленных государственных служащих". В КНБ поясняли, что задержанный одновременно планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. Кроме того, по данным спецслужб, им "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов". При обыске у него были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан, по данным КНБ, было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
"Окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в сообщении суда.
Согласно сообщению, обвинительный приговор в отношении казахстанца вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 28 сентября. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.
Кадры задержания иностранного агента, планировавшего покушение на Токаева
3 апреля, 08:55
В Сети появилось видео задержания шпиона, готовившего покушение на Токаева
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевКомитет национальной безопасности (КНБ)Астана
 
 
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