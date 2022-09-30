Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор
Суд в Астане приговорил обвиняемого в покушении на президента Казахстана к 17 годам
Судебный молоток. Архивное фото
АСТАНА, 30 сен – РИА Новости. Суд в Астане приговорил обвиняемого в государственной измене и приготовлении к покушению на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 17 годам, сообщила пресс-служба суда.
Комитет национальной безопасности (КНБ) республики 3 апреля сообщил о задержании "агента иностранной разведки, планировавшего покушение на казахстанского лидера и ряд высокопоставленных государственных служащих". В КНБ поясняли, что задержанный одновременно планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. Кроме того, по данным спецслужб, им "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов". При обыске у него были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан, по данным КНБ, было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
"Окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в сообщении суда.
Согласно сообщению, обвинительный приговор в отношении казахстанца вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 28 сентября. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.