https://ria.ru/20220930/pravda-1820729535.html

Россия стала сильнее, сила в правде, заявил Путин

Россия стала сильнее, сила в правде, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Россия стала сильнее, сила в правде, заявил Путин

Россия с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса стала сильнее, сила в правде, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:14

2022-09-30T19:14

2022-09-30T19:22

россия

в мире

владимир путин

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса стала сильнее, сила в правде, заявил президент России Владимир Путин."Мы стали сильнее. Потому что мы вместе, за нами правда, а в правде сила, а значит - победа. Победа будет за нами!", - сказал Путин.В пятницу Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

россия

луганская народная республика

запорожская область

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россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, запорожская область