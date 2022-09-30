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Россия стала сильнее, сила в правде, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Россия стала сильнее, сила в правде, заявил Путин
Россия стала сильнее, сила в правде, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Россия стала сильнее, сила в правде, заявил Путин
Россия с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса стала сильнее, сила в правде, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:14
2022-09-30T19:22
россия
в мире
владимир путин
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса стала сильнее, сила в правде, заявил президент России Владимир Путин."Мы стали сильнее. Потому что мы вместе, за нами правда, а в правде сила, а значит - победа. Победа будет за нами!", - сказал Путин.В пятницу Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
россия
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россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, запорожская область
Россия, В мире, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Запорожская область
19:14 30.09.2022 (обновлено: 19:22 30.09.2022)
 
Россия стала сильнее, сила в правде, заявил Путин

Путин о присоединении новых территорий: Россия стала сильнее, сила в правде

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса стала сильнее, сила в правде, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы стали сильнее. Потому что мы вместе, за нами правда, а в правде сила, а значит - победа. Победа будет за нами!", - сказал Путин.
В пятницу Путин в Кремле подписал договоры о вступлении в состав РФ новых территорий, а также провел встречу с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
"За нами правда": в состав России приняли новые территории
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанк

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площадИ
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
 
РоссияВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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