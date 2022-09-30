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Швейцарский разведчик рассказал, кто выиграл от подрыва "Северного потока" - РИА Новости, 30.09.2022
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Швейцарский разведчик рассказал, кто выиграл от подрыва "Северного потока"
Швейцарский разведчик рассказал, кто выиграл от подрыва "Северного потока" - РИА Новости, 30.09.2022
Швейцарский разведчик рассказал, кто выиграл от подрыва "Северного потока"
России не нужно выводить из строя газопровод "Северный поток", в отличие от США, которые лишь выиграли от этого, заявил Radio Courtoisie бывший сотрудник... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:26
2022-09-30T21:30
в мире
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сша
германия
украина
польша
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. России не нужно выводить из строя газопровод "Северный поток", в отличие от США, которые лишь выиграли от этого, заявил Radio Courtoisie бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.Эксперт назвал произошедшее с трубопроводом "диверсией с большим размахом" и добавил, что для таких разрушений нужно очень большое количество взрывчатки, а водолазы-любители с такой задачей не справятся, необходимо сложное оборудование."Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить. Потому что цель диверсантов очевидна: сорвать надолго поставку газа Германии", — заявил Бо.Он добавил, что для прекращения поставок или оказания давления на Германию России достаточно остановить перекачку газа и нет никакого смысла в разрушении своей инфраструктуры.В отличие от Москвы и Берлина, Варшава и Киев заинтересованы в подрыве "Северного потока". Они всегда были в оппозиции к проекту и выступали за транзит газа через свою территорию. При этом экспортные трубопроводы проходят и через Украину, и через Польшу.Вторым подозреваемым Бо назвал США."Эта страна не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы разорвать любые связи между Россией и Европой, а в особенности — между Россией и Германией", — заявил он.Швейцарец напомнил, что еще в 1960-х годах с запуска газопровода "Дружба" Штаты выступали против него. При этом однажды они пошли на диверсию, организовав передачу СССР дефектного оборудования, которое вывело из строя трубопровод. Произошло это в 1982 году, и это был единственный случай, когда поставки газа из России в Европу остановились."Ни одно политическое событие потом не смогло помешать российским поставкам", — констатировал эксперт.Кроме того, он обратил внимание, что место подрыва находится у датского острова Борнхольм, где находятся натовские станции подводного прослушивания."Вряд ли они допустили бы, чтобы хоть какое-то российское судно приблизилось к зоне газопровода незамеченным", — уверен Бо.При этом в последние недели рядом с Борнхольмом США проводили военно-морские учения. Маневры проходили в 30 километрах от места взрыва на "Северном потоке" и в 50 километрах от взрыва на "Северном потоке — 2". Помимо прочего, летом американцы в том же районе проводили учения по подводному использованию взрывчатки."В целом появляется все больше признаков некой ответственности американцев за то, что произошло", — подытожил Бо.В понедельник власти Дании и Швеции сообщили об утечке газа в трубах "Северного потока" рядом с островом Борнхольм. При этом в Германии не исключили вероятность диверсии на магистрали. Неназванный представитель служб безопасности страны заявил агентству Bloomberg, что это могла быть скорее силовая акция, нежели техническая проблема. Как уточнила глава МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.Представитель МИД России Мария Захарова призвала американского президента Джо Байдена ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты озвученную еще в феврале угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях "Северных потоков" произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов.
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в мире, россия, сша, германия, украина, польша
В мире, Россия, США, Германия, Украина, Польша
20:26 30.09.2022 (обновлено: 21:30 30.09.2022)
 
Швейцарский разведчик рассказал, кто выиграл от подрыва "Северного потока"

Швейцарский разведчик Бо: подрыв "Северного потока" нужен Америке

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. России не нужно выводить из строя газопровод "Северный поток", в отличие от США, которые лишь выиграли от этого, заявил Radio Courtoisie бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.
Эксперт назвал произошедшее с трубопроводом "диверсией с большим размахом" и добавил, что для таких разрушений нужно очень большое количество взрывчатки, а водолазы-любители с такой задачей не справятся, необходимо сложное оборудование.
"Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить. Потому что цель диверсантов очевидна: сорвать надолго поставку газа Германии", — заявил Бо.
Он добавил, что для прекращения поставок или оказания давления на Германию России достаточно остановить перекачку газа и нет никакого смысла в разрушении своей инфраструктуры.
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В отличие от Москвы и Берлина, Варшава и Киев заинтересованы в подрыве "Северного потока". Они всегда были в оппозиции к проекту и выступали за транзит газа через свою территорию. При этом экспортные трубопроводы проходят и через Украину, и через Польшу.
Вторым подозреваемым Бо назвал США.
"Эта страна не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы разорвать любые связи между Россией и Европой, а в особенности — между Россией и Германией", — заявил он.
Швейцарец напомнил, что еще в 1960-х годах с запуска газопровода "Дружба" Штаты выступали против него. При этом однажды они пошли на диверсию, организовав передачу СССР дефектного оборудования, которое вывело из строя трубопровод. Произошло это в 1982 году, и это был единственный случай, когда поставки газа из России в Европу остановились.
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"Ни одно политическое событие потом не смогло помешать российским поставкам", — констатировал эксперт.
Кроме того, он обратил внимание, что место подрыва находится у датского острова Борнхольм, где находятся натовские станции подводного прослушивания.
"Вряд ли они допустили бы, чтобы хоть какое-то российское судно приблизилось к зоне газопровода незамеченным", — уверен Бо.
При этом в последние недели рядом с Борнхольмом США проводили военно-морские учения. Маневры проходили в 30 километрах от места взрыва на "Северном потоке" и в 50 километрах от взрыва на "Северном потоке — 2". Помимо прочего, летом американцы в том же районе проводили учения по подводному использованию взрывчатки.
"В целом появляется все больше признаков некой ответственности американцев за то, что произошло", — подытожил Бо.
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В понедельник власти Дании и Швеции сообщили об утечке газа в трубах "Северного потока" рядом с островом Борнхольм. При этом в Германии не исключили вероятность диверсии на магистрали. Неназванный представитель служб безопасности страны заявил агентству Bloomberg, что это могла быть скорее силовая акция, нежели техническая проблема. Как уточнила глава МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
Представитель МИД России Мария Захарова призвала американского президента Джо Байдена ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты озвученную еще в феврале угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях "Северных потоков" произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов.
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