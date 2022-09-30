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Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, две артиллерийские установки и две бронемашины, сообщила в пятницу народная милиция ДНР. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:02
2022-09-30T11:02
2022-09-30T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, две артиллерийские установки и две бронемашины, сообщила в пятницу народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, две бронемашины и беспилотный летательный аппарат. Потери личного состава противника составили до 30 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Народная милиция ДНР сообщала в четверг, что украинские войска за сутки потеряли один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, три единицы специальной автомобильной техники и до 40 человек личного состава.
https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек