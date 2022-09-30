Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/poteri-1820527915.html
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, две артиллерийские установки и две бронемашины, сообщила в пятницу народная милиция ДНР. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:02
2022-09-30T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d738132d243c433a2937037ac26703.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, две артиллерийские установки и две бронемашины, сообщила в пятницу народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, две бронемашины и беспилотный летательный аппарат. Потери личного состава противника составили до 30 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Народная милиция ДНР сообщала в четверг, что украинские войска за сутки потеряли один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, три единицы специальной автомобильной техники и до 40 человек личного состава.
https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46a66b9afd90ecb5dd02233d0ac64e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:02 30.09.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, две артиллерийские установки и две бронемашины, сообщила в пятницу народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, две бронемашины и беспилотный летательный аппарат. Потери личного состава противника составили до 30 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Народная милиция ДНР сообщала в четверг, что украинские войска за сутки потеряли один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, три единицы специальной автомобильной техники и до 40 человек личного состава.
Нанесение удара по позициям ВСУ бойцами минометного расчета 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР в районе Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Только не отдавайте нас Украине": что творится в Красном Лимане
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала