https://ria.ru/20220930/poteri-1820527915.html

Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР

Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, две артиллерийские установки и две бронемашины, сообщила в пятницу народная милиция ДНР. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:02

2022-09-30T11:02

2022-09-30T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, две артиллерийские установки и две бронемашины, сообщила в пятницу народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, две бронемашины и беспилотный летательный аппарат. Потери личного состава противника составили до 30 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Народная милиция ДНР сообщала в четверг, что украинские войска за сутки потеряли один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, три единицы специальной автомобильной техники и до 40 человек личного состава.

https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины