https://ria.ru/20220930/poteri-1820516828.html

Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР

Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек и три бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:24

2022-09-30T10:24

2022-09-30T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек и три бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава; три бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, укрепленную огневую точку и 11 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины