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Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/poteri-1820516828.html
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек и три бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:24
2022-09-30T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек и три бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава; три бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, укрепленную огневую точку и 11 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:24 30.09.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки потеряли 30 человек и три БТР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ЛНР проводит зачистку
Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек и три бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава; три бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В четверг народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, укрепленную огневую точку и 11 единиц специальной автомобильной техники.
Нанесение удара по позициям ВСУ бойцами минометного расчета 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР в районе Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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