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Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек и три бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:24
2022-09-30T10:24
2022-09-30T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек и три бронетранспортера, сообщила в пятницу народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава; три бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, укрепленную огневую точку и 11 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки потеряли 30 человек и три БТР