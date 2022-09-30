https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820602035.html

В Москве создали центр поддержки для родственников мобилизованных

В Москве создали центр поддержки для родственников мобилизованных - РИА Новости, 30.09.2022

В Москве создали центр поддержки для родственников мобилизованных

Специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных по частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ, создали в столице, он начнет работу в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:51

2022-09-30T14:51

2022-09-30T14:51

сергей собянин

москва

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных по частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ, создали в столице, он начнет работу в субботу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу.Мэр отметил, что с субботы родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, на территории центра занятости "Моя карьера"."Мы поможем при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажем адресную социальную помощь, определим нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, поможем найти работу. И не будем дожидаться, пока к нам обратятся за помощью. В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте. Им, как никому сейчас, нужна поддержка и от городских служб, и от москвичей", - добавил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220921/dobrovoltsy-1818411632.html

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сергей собянин, москва, россия, частичная мобилизация в россии