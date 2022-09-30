В Москве создали центр поддержки для родственников мобилизованных
В Москве создали центр поддержки для родственников мобилизованных жителей столицы
Военный билет. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных по частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ, создали в столице, он начнет работу в субботу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу.
"Приняли решение о создании специального центра поддержки для родственников москвичей, призванных по мобилизации в Вооруженные силы. Мы понимаем, что это самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту", - написал Собянин.
Мэр отметил, что с субботы родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, на территории центра занятости "Моя карьера".
"Мы поможем при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажем адресную социальную помощь, определим нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, поможем найти работу. И не будем дожидаться, пока к нам обратятся за помощью. В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте. Им, как никому сейчас, нужна поддержка и от городских служб, и от москвичей", - добавил он.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.