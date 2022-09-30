https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820573946.html
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации
Региональный центр "серебряного" добровольчества "Молоды душой" в Ленинградской области запустил благотворительную акцию "Бабушкино тепло" - ее участницы вяжут... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:20
2022-09-30T13:20
2022-09-30T13:23
специальная военная операция на украине
общество
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Региональный центр "серебряного" добровольчества "Молоды душой" в Ленинградской области запустил благотворительную акцию "Бабушкино тепло" - ее участницы вяжут для жителей региона, участвующих в спецоперации, теплые носки, передать которые планируется с гуманитарным грузом, сообщает областное правительство."Бабушки из областного центра "серебряного" добровольчества придумали акцию. Длинными осенними вечерами они вяжут теплые носки для наших ленинградских парней, участвующих в спецоперации", - говорится в сообщении.Теплые носки планируется передать участникам спецоперации с гуманитарным грузом.Сообщается, что благотворительная акция стартовала во Всеволожском районе, сейчас к ней присоединились все районы области.
https://ria.ru/20220930/eao-1820495494.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ленинградская область, всеволожский район
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ленинградская область, Всеволожский район
13:20 30.09.2022 (обновлено: 13:23 30.09.2022)
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации
Участницы акции "Бабушкино тепло" вяжут носки для мобилизованных