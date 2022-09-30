https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820573946.html

В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации

В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022

В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации

Региональный центр "серебряного" добровольчества "Молоды душой" в Ленинградской области запустил благотворительную акцию "Бабушкино тепло" - ее участницы вяжут... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:20

2022-09-30T13:20

2022-09-30T13:23

специальная военная операция на украине

общество

ленинградская область

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Региональный центр "серебряного" добровольчества "Молоды душой" в Ленинградской области запустил благотворительную акцию "Бабушкино тепло" - ее участницы вяжут для жителей региона, участвующих в спецоперации, теплые носки, передать которые планируется с гуманитарным грузом, сообщает областное правительство."Бабушки из областного центра "серебряного" добровольчества придумали акцию. Длинными осенними вечерами они вяжут теплые носки для наших ленинградских парней, участвующих в спецоперации", - говорится в сообщении.Теплые носки планируется передать участникам спецоперации с гуманитарным грузом.Сообщается, что благотворительная акция стартовала во Всеволожском районе, сейчас к ней присоединились все районы области.

https://ria.ru/20220930/eao-1820495494.html

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ленинградская область

всеволожский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ленинградская область, всеволожский район