Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820573946.html
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации
Региональный центр "серебряного" добровольчества "Молоды душой" в Ленинградской области запустил благотворительную акцию "Бабушкино тепло" - ее участницы вяжут... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:20
2022-09-30T13:23
специальная военная операция на украине
общество
ленинградская область
всеволожский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763201357_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cba6105b9b3c9fd894eb1ec685a1b5a9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Региональный центр "серебряного" добровольчества "Молоды душой" в Ленинградской области запустил благотворительную акцию "Бабушкино тепло" - ее участницы вяжут для жителей региона, участвующих в спецоперации, теплые носки, передать которые планируется с гуманитарным грузом, сообщает областное правительство."Бабушки из областного центра "серебряного" добровольчества придумали акцию. Длинными осенними вечерами они вяжут теплые носки для наших ленинградских парней, участвующих в спецоперации", - говорится в сообщении.Теплые носки планируется передать участникам спецоперации с гуманитарным грузом.Сообщается, что благотворительная акция стартовала во Всеволожском районе, сейчас к ней присоединились все районы области.
https://ria.ru/20220930/eao-1820495494.html
https://ria.ru/20220929/vyplaty-1820358323.html
ленинградская область
всеволожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763201357_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_26989c4647f125d4def7335806d24c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинградская область, всеволожский район
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ленинградская область, Всеволожский район
13:20 30.09.2022 (обновлено: 13:23 30.09.2022)
 
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации

Участницы акции "Бабушкино тепло" вяжут носки для мобилизованных

© Pixabay / LUM3N Вязаные носки
Вязаные носки - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Pixabay / LUM3N
Вязаные носки. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Региональный центр "серебряного" добровольчества "Молоды душой" в Ленинградской области запустил благотворительную акцию "Бабушкино тепло" - ее участницы вяжут для жителей региона, участвующих в спецоперации, теплые носки, передать которые планируется с гуманитарным грузом, сообщает областное правительство.
"Бабушки из областного центра "серебряного" добровольчества придумали акцию. Длинными осенними вечерами они вяжут теплые носки для наших ленинградских парней, участвующих в спецоперации", - говорится в сообщении.
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 07:57
Власти ЕАО собрали для мобилизованных спальники и медикаменты
Теплые носки планируется передать участникам спецоперации с гуманитарным грузом.
"Все мы мамы, бабушки, тети, сестры и не хотим оставаться в стороне. Скоро наступают холода, и хочется нашим мальчикам пожелать здоровья, пусть им будет тепло. Пусть они ощущают нашу заботу", - отметила одна из участниц акции.
Сообщается, что благотворительная акция стартовала во Всеволожском районе, сейчас к ней присоединились все районы области.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 16:16Вологодская область
Власти Вологодской области выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛенинградская областьВсеволожский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала