https://ria.ru/20220930/perevozki-1820552084.html
"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию
"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию - РИА Новости, 30.09.2022
"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию
"Трансконтейнер" вместе с РЖД и УБЖД запустили отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" на российско-монгольской границе,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:27
2022-09-30T12:27
2022-09-30T12:27
россия-китай: главное
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трансконтейнер
ржд
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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". "Трансконтейнер" вместе с РЖД и УБЖД запустили отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" на российско-монгольской границе, сообщает "Трансконтейнер", сообщает "Прайм"."ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") совместно с ОАО "Российские железные дороги" и АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) организовали первую железнодорожную отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" (Забайкальский край) на российско-монгольской границе. До настоящего времени этот пограничный переход не использовался для контейнерных перевозок по железной дороге", — говорится в сообщении.В тестовой перевозке отправлены два крупнотоннажных контейнера. Отправка организована со станции Баянтумен на востоке Монголии, откуда груз проследует через погранпереход "Эрээнцав — Соловьевск" в направлении терминала "Трансконтейнера" в Санкт-Петербурге (Шушары).
https://ria.ru/20220927/opros-1819867420.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, трансконтейнер, ржд, улан-баторская железная дорога
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, ТрансКонтейнер, РЖД, Улан-Баторская железная дорога