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"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию - РИА Новости, 30.09.2022
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https://ria.ru/20220930/perevozki-1820552084.html
"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию
"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию - РИА Новости, 30.09.2022
"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию
"Трансконтейнер" вместе с РЖД и УБЖД запустили отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" на российско-монгольской границе,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:27
2022-09-30T12:27
россия-китай: главное
китай
россия
трансконтейнер
ржд
улан-баторская железная дорога
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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". "Трансконтейнер" вместе с РЖД и УБЖД запустили отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" на российско-монгольской границе, сообщает "Трансконтейнер", сообщает "Прайм"."ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") совместно с ОАО "Российские железные дороги" и АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) организовали первую железнодорожную отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" (Забайкальский край) на российско-монгольской границе. До настоящего времени этот пограничный переход не использовался для контейнерных перевозок по железной дороге", — говорится в сообщении.В тестовой перевозке отправлены два крупнотоннажных контейнера. Отправка организована со станции Баянтумен на востоке Монголии, откуда груз проследует через погранпереход "Эрээнцав — Соловьевск" в направлении терминала "Трансконтейнера" в Санкт-Петербурге (Шушары).
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китай, россия, трансконтейнер, ржд, улан-баторская железная дорога
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, ТрансКонтейнер, РЖД, Улан-Баторская железная дорога
12:27 30.09.2022
 

"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонтейнеры на железнодорожных путях
Контейнеры на железнодорожных путях - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". "Трансконтейнер" вместе с РЖД и УБЖД запустили отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" на российско-монгольской границе, сообщает "Трансконтейнер", сообщает "Прайм".
"ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") совместно с ОАО "Российские железные дороги" и АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) организовали первую железнодорожную отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" (Забайкальский край) на российско-монгольской границе. До настоящего времени этот пограничный переход не использовался для контейнерных перевозок по железной дороге", — говорится в сообщении.
Дневной поток людей на улице Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 17:25Россия-Китай: Главное
Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ
В тестовой перевозке отправлены два крупнотоннажных контейнера. Отправка организована со станции Баянтумен на востоке Монголии, откуда груз проследует через погранпереход "Эрээнцав — Соловьевск" в направлении терминала "Трансконтейнера" в Санкт-Петербурге (Шушары).
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияТрансКонтейнерРЖДУлан-Баторская железная дорога
 
 
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