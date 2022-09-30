https://ria.ru/20220930/perevozki-1820552084.html

"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию

"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию - РИА Новости, 30.09.2022

"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию

"Трансконтейнер" вместе с РЖД и УБЖД запустили отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" на российско-монгольской границе,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:27

2022-09-30T12:27

2022-09-30T12:27

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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". "Трансконтейнер" вместе с РЖД и УБЖД запустили отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" на российско-монгольской границе, сообщает "Трансконтейнер", сообщает "Прайм"."ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") совместно с ОАО "Российские железные дороги" и АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) организовали первую железнодорожную отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" (Забайкальский край) на российско-монгольской границе. До настоящего времени этот пограничный переход не использовался для контейнерных перевозок по железной дороге", — говорится в сообщении.В тестовой перевозке отправлены два крупнотоннажных контейнера. Отправка организована со станции Баянтумен на востоке Монголии, откуда груз проследует через погранпереход "Эрээнцав — Соловьевск" в направлении терминала "Трансконтейнера" в Санкт-Петербурге (Шушары).

https://ria.ru/20220927/opros-1819867420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, трансконтейнер, ржд, улан-баторская железная дорога