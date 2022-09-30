https://ria.ru/20220930/pashnya-1820547966.html

За два года в Ивановской области вернут в оборот 23 тысячи гектаров пашни

За два года в Ивановской области вернут в оборот 23 тысячи гектаров пашни - РИА Новости, 30.09.2022

За два года в Ивановской области вернут в оборот 23 тысячи гектаров пашни

За последние 5 лет в Ивановской области в сельскохозяйственный оборот возвращено 25,3 тысячи гектарова неиспользуемых сельхоз угодий, в планах на ближайшие два... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:01

2022-09-30T12:01

2022-09-30T12:02

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 30 сен – РИА Новости. За последние 5 лет в Ивановской области в сельскохозяйственный оборот возвращено 25,3 тысячи гектарова неиспользуемых сельхоз угодий, в планах на ближайшие два года – ввести еще 23 тысячи гектаров пашни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региона."С 2018 года в регионе введена государственная поддержка в виде предоставления субсидий на вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Субсидии в размере 147,7 миллиона рублей предоставлены 53 сельхозпредприятиям всех форм собственности", – сказал собеседник агентства.По его словам, с 2021 года по поручению губернатора из областного бюджета также предоставляется государственная поддержка муниципальным образованиям на проведение кадастровых работ. К концу 2022 года площадь, на которой проведут кадастровые работы, составит 83,3 тысячи гектаров. Новым собственникам уже передано в пользование 14,3 тысячи гектаров отмежеванных муниципальных земель. До конца 2022 года планируется передать в аренду еще 16 тысяч гектаров. Оставшуюся часть отмежеванных земель - 53 тысячи гектаров планируют передать в 2023-2024 годах.Вопросы развития сельского хозяйства, ввода земель в оборот жители региона подняли на прямом эфире с губернатором Станиславом Воскресенским в социальной сети ВКонтакте в минувший понедельник. "Мы вводим в оборот землю, за последние несколько лет ввели порядка 25 тысяч гектаров земли, и продолжим эту работу. Эта работа идет последовательно, потенциал у нас тут большой", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.

https://ria.ru/20220922/remont-1818651545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский