https://ria.ru/20220930/otsrochka-1820744639.html

Правительство утвердило правило предоставления отсрочки сотрудникам ОПК

Правительство утвердило правило предоставления отсрочки сотрудникам ОПК - РИА Новости, 30.09.2022

Правительство утвердило правило предоставления отсрочки сотрудникам ОПК

Правительство согласовало правила предоставления работникам оборонно-промышленного комплекса отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:00

2022-09-30T20:00

2022-09-30T22:18

безопасность

частичная мобилизация в россии

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство согласовало правила предоставления работникам оборонно-промышленного комплекса отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации.Уточняется, что от призыва освобождаются руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия