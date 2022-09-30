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Правительство утвердило правило предоставления отсрочки сотрудникам ОПК
Правительство утвердило правило предоставления отсрочки сотрудникам ОПК - РИА Новости, 30.09.2022
Правительство утвердило правило предоставления отсрочки сотрудникам ОПК
Правительство согласовало правила предоставления работникам оборонно-промышленного комплекса отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:00
2022-09-30T20:00
2022-09-30T22:18
безопасность
частичная мобилизация в россии
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство согласовало правила предоставления работникам оборонно-промышленного комплекса отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации.Уточняется, что от призыва освобождаются руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия
Безопасность, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия
20:00 30.09.2022 (обновлено: 22:18 30.09.2022)
Правительство утвердило правило предоставления отсрочки сотрудникам ОПК
Правительство утвердило правило по отсрочке при частичной мобилизации сотрудникам ОПК